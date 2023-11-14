Эксперты объяснили, как распознать ослабленный иммунитет
Британские эксперты издания Daily Mail рассказали, как понять, что ваш иммунитет ослаб.
Прежде всего важно обратить внимание на общее самочувствие. Если вы постоянно чувствуете усталость, это может свидетельствовать о вялотекущей инфекции, а также о том, что иммунитет не справляется с ней.
Проблемы с пищеварением также могут указывать на слабый иммунитет. 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте. Ослабленная иммунная система может привести к спазмам желудка и диарее.
Еще один признак слабого иммунитета – частые простуды или грипп.
"Это происходит из-за недостаточного образования лимфоцитов, которые производят антитела, борющиеся с вирусными инфекциями", – пояснил доктор Абель.
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