Эксперты объяснили, как распознать ослабленный иммунитет

Британские эксперты издания Daily Mail рассказали, как понять, что ваш иммунитет ослаб.

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Прежде всего важно обратить внимание на общее самочувствие. Если вы постоянно чувствуете усталость, это может свидетельствовать о вялотекущей инфекции, а также о том, что иммунитет не справляется с ней.

Проблемы с пищеварением также могут указывать на слабый иммунитет. 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте. Ослабленная иммунная система может привести к спазмам желудка и диарее.

Еще один признак слабого иммунитета – частые простуды или грипп.

"Это происходит из-за недостаточного образования лимфоцитов, которые производят антитела, борющиеся с вирусными инфекциями", – пояснил доктор Абель.