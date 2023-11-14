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Эксперты объяснили, как распознать ослабленный иммунитет

Британские эксперты издания Daily Mail рассказали, как понять, что ваш иммунитет ослаб.

Эксперты объяснили, как распознать ослабленный иммунитет
© Unsplash

Прежде всего важно обратить внимание на общее самочувствие. Если вы постоянно чувствуете усталость, это может свидетельствовать о вялотекущей инфекции, а также о том, что иммунитет не справляется с ней.

Как здоровье кишечника влияет на иммунитет

Проблемы с пищеварением также могут указывать на слабый иммунитет. 70% иммунных клеток находятся в желудочно-кишечном тракте. Ослабленная иммунная система может привести к спазмам желудка и диарее.

Еще один признак слабого иммунитета – частые простуды или грипп.

"Это происходит из-за недостаточного образования лимфоцитов, которые производят антитела, борющиеся с вирусными инфекциями", – пояснил доктор Абель.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как поднять иммунитет.

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