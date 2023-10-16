Правильное питание и физическая активность могут укрепить иммунитет в осенний сезон, рассказал профессор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Владимир Петров.

Однако в ходе беседы с “Аргументами и фактами” он сообщил, что начинать вести здоровый образ жизни необходимо за несколько месяцев до осени, иначе не будет эффекта.

Мед и шиповник могут поднимать иммунитет. Но нужно употреблять их с осторожностью, особенно мед. Люди, страдающие от хронических заболеваний, должны ограничиться одной чайной ложкой меда в день.

А в шиповнике содержится большое количество витамина С, но чтобы с его помощью укрепить иммунитет, необходимо регулярно употреблять ягоду, что в условиях современной жизни довольно проблематично.

Врач предупредил, что с особой осторожностью стоит относиться к восточной медицине, которая предлагает укрепить здоровье с помощью кордицепса, масла черного тмина, мумие и прочих средств. Они благотворно влияют на иммунитет, но употреблять их надо по чуть-чуть, особенно людям с хроническими заболеваниями.