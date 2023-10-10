Кишечник играет ключевую роль в поддержании общего здоровья нашего организма.

В кишечнике обитает огромное количество различных микроорганизмов, которые в совокупности называются микробиомом.

Состав микробиома каждого человека уникален и зависит от множества факторов.

Полезные микроорганизмы кишечника стимулируют иммунитет, укрепляя защитные свойства организма. Они вырабатывают полезные вещества и подавляют рост вредных бактерий. При этом сами микроорганизмы не дают патогенам "прилипнуть" к стенкам кишечника и проникнуть дальше в организм.

Здоровый микробиом – это основа сильного иммунитета. Чтобы не болеть, нужно беречь и поддерживать полезную микрофлору кишечника с помощью правильного питания и здорового образа жизни.

Об этом рассказал в своем видео врач Сергей Длин.