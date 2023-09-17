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Ученые выяснили, как средиземноморская диета влияет на кишечник

Ученые из Университета Флиндерса провели исследование и выяснили, как средиземноморская диета влияет на кишечный микробиом. Работа специалистов опубликована в журнале Nutrients.

Ученые выяснили, как средиземноморская диета влияет на кишечник
© Рамблер

Эксперты провели анализ микробиома взрослых людей с повышенным риском сердечно-сосудистых недугов, которые соблюдали диету восемь недель. В ходе работы ученые обнаружили, что у добровольцев значительно увеличилось количество полезных микроорганизмов, которые оказывали благотворное влияние на общее состояние здоровья кишечника.

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Вдобавок к этому у добровольцев сократилось количество вредных бактерий, ассоциированных с болезнями сердца и инсультом.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что средиземноморская диета ускоряет обмен веществ и положительно влияет на здоровье. Специалисты напомнили, что данная диета обогащает организм клетчаткой, полезными жирами, витаминами и аминокислотами.

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