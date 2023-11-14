Врач перечислил недуги, которые можно вычислить по бровям
Врач Амир Хан рассказал о недугах, которые можно вычислить по состоянию бровей. Об этом сообщает издание Daily Express.
Если вы не выщипывали и не красили брови, но заметили, что они начали истончаться, это может свидетельствовать о недостаточной активности щитовидной железы и дефиците питательных веществ.
Брови торчат в разные стороны – это может указывать на псориаз. А если брови нечеткие, это может быть признаком выпадения волос, то есть алопеции.
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