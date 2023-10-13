Трихолог Курская перечислила основные причины облысения
Иногда выпадение волос может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Каких именно, порталу NEWS.ru рассказала трихолог Анастасия Курская.
По словам специалиста, облысение вызывают аутоиммунные заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и нарушение всасываемости микроэлементов.
К факторам риска в данном случае относятся инфекции, ранее перенесенные хирургические вмешательства, сильный стресс и прием ряда лекарств.
У женщин, помимо вышеперечисленных ситуаций, выпадение волос иногда наблюдается в период беременности, уже после родов и при менопаузе.
В норме у человека выпадает до 100 волосков за день, обратила внимание врач.
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