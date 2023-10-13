Иногда выпадение волос может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Каких именно, порталу NEWS.ru рассказала трихолог Анастасия Курская.

По словам специалиста, облысение вызывают аутоиммунные заболевания, проблемы с желудочно-кишечным трактом и нарушение всасываемости микроэлементов.

К факторам риска в данном случае относятся инфекции, ранее перенесенные хирургические вмешательства, сильный стресс и прием ряда лекарств.

У женщин, помимо вышеперечисленных ситуаций, выпадение волос иногда наблюдается в период беременности, уже после родов и при менопаузе.

В норме у человека выпадает до 100 волосков за день, обратила внимание врач.