Ученые доказали связь между облысением и раком кожи

Ученые из QIMR Berghofer обнаружили новые убедительные доказательства, объясняющие, почему люди с выпадением волос могут быть более восприимчивы к смертельному раку кожи.

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Специалисты провели всестороннее исследование взаимосвязи между облысением по мужскому типу и раком кожи. Их выводы опубликованы в журнале Nature Communications .

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Выпадение волос связано с более высоким уровнем заболеваемости раком кожи, и команда QIMR Berghofer хотела понять, почему, и либо подтвердить, либо опровергнуть давние предположения. Ведущий исследователь доктор Цзюэ-Шэн Онг сказал, что их особенно интересовало, обусловлена ли эта связь тестостероном или воздействием солнца.

«Уровень тестостерона является основной причиной облысения по мужскому типу, и некоторые исследования показывают, что он также может способствовать увеличению риска рака кожи у людей с выпадением волос», — сказал доктор Онг.

По словам ученых, более очевидное объяснение состоит в том, что люди с выпадением волос подвергают большему воздействию солнца голову и шею.

Исследователи проанализировали генетические данные более чем 29 000 случаев меланомы и рака кератиноцитов, полученные из знакового исследования QSkin и Института меланомы Австралии.

Они также включили крупномасштабные генетические данные о тестостероне и выпадении волос, чтобы установить, влияют ли гены, которые предрасполагают людей к высокому уровню тестостерона или облысению, на риск рака кожи.

Анализ подтвердил тесную связь между облысением и раком кожи и показал, что это происходит преимущественно из-за более длительного пребывания на солнце. Однако гены, связанные с выпадением волос и цветом кожи, также играют определенную роль.

«Мы не нашли доказательств того, что уровень тестостерона играет какую-либо значимую роль во взаимосвязи между облысением и раком кожи.



Интересно, что мы обнаружили совпадение между генами, которые вызывают выпадение волос, и генами, которые влияют на цвет или пигментацию кожи. Цвет кожи является известным фактором риска рака кожи, и эти результаты показывают, что пигментация также может способствовать этому повышенному риску у людей с потерей волос.



Однако большая часть этой взаимосвязи между облысением и раком кожи по-прежнему объясняется повышенным пребыванием на солнце», — сказал доктор Онг.

Генетические данные были подтверждены дальнейшим анализом рака кожи у людей с выпадением волос, классифицированного по анатомическим областям.

Было обнаружено, что облысение связано с повышенным риском развития рака кожи в области головы и шеи, поскольку люди с выпадением волос , вероятно, будут больше подвергаться воздействию солнца вокруг этих частей тела.