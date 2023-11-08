Проблемы со зрением могут начаться в любом возрасте, но чаще случаются после 50 лет. Некоторые из них могут привести к потере зрения, например, глаукома. Чем опасно заболевание, рассказал д. м.н., глава отдела глаукомы в ФГБУ "НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца" МЗ РФ Сергей Петров. Его слова приводит издание Pravda.ru.

По словам врача, глаукому нужно выявлять как можно раньше, чтобы предупредить развитие опасных осложнений, в том числе слепоты. Сергей Петров привел статистику: в течение последних 10 лет число пациентов с глаукомой увеличивается на 10-20 миллионов.

"Глаукома, которая считается болезнью пожилых, с каждым годом "молодеет". В центре внимания врачей сегодня — персонифицированный подход и корректный выбор стартовой терапии, ведь около 80% пациентов в начале болезни получают именно медикаментозное лечение", — рассказал офтальмолог.