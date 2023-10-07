Доказано, что виноград может улучшить здоровье глаз у пожилых
Исследование подтвердило что виноград может улучшить здоровье глаз у пожилых людей. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Food & Function.
Ученые провели рандомизированное контролируемое исследование и выяснили, что виноград может улучшать показатели здоровья глаз у пожилых людей, если регулярно употреблять его в пищу.
Виноград в рационе помогает накапливать биомаркеры здоровья глаз, например, макулярные пигменты (или каротиноиды, которые отвечают за структуру центрального отдела сетчатки). Подобное исследование было впервые проведено на людях.
Виноград содержит антиоксиданты, благодаря которым может улучшать состояние сетчатки и повышать оптическую плотность макулярного пигмента.
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