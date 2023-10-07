Доказано, что виноград может улучшить здоровье глаз у пожилых

Исследование подтвердило что виноград может улучшить здоровье глаз у пожилых людей. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале Food & Function.

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Ученые провели рандомизированное контролируемое исследование и выяснили, что виноград может улучшать показатели здоровья глаз у пожилых людей, если регулярно употреблять его в пищу.

Виноград в рационе помогает накапливать биомаркеры здоровья глаз, например, макулярные пигменты (или каротиноиды, которые отвечают за структуру центрального отдела сетчатки). Подобное исследование было впервые проведено на людях.