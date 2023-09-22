Врач объяснил, как сохранить зрение в старшем возрасте

Острота зрения снижается после 40–50 лет, этому процессу сложно противостоять. Но замедлить его можно. Рекомендации доктора Мартина Скурра приводит издание Daily Mail .

По словам специалиста, в возрасте 40-50 лет развивается синдром сухого глаза, и даже капли не помогают с ним справиться. Но игнорировать этот симптом нельзя, так как в результате может развиться возрастная макулярная дегенерация. Это опасное заболевание развивается постепенно и может привести к полной слепоте.