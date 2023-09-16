Ячмень на глазу: причины, симптомы, лечение
Ячмень - заболевание, к которому принято относиться легкомысленно. Но в действительности же это острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы века.
Почему возникает ячмень, какими симптомами проявляется и как он лечится - в материале "Рамблера".
Причины ячменя
- Основной причиной ячменя выступает бактериальная инфекция. Чаще всего во всем виноваты стафилококки, которые попадают в ресничный фолликул или сальную железу.
- Грязь, пыль или другие раздражающее вещества также повышают риск развития ячменя.
- Люди с ослабленным иммунитетом - всегда в группе риска.
- Любые травмы и повреждение века создают благоприятные условия для развития инфекции, в том числе ячменя.
- Неправильное мытье рук или использование грязных косметических средств может способствовать развитию инфекции и ячменя.
- Стресс может ослабить иммунную систему и повысить риск развития инфекций, включая ячмень.
Симптомы ячменя
- Болезненность. Ячмень обычно вызывает боль в области века.
- Отечность. Веко может быть опухшим из-за воспаления.
- Краснота. Зараженное место может быть красным и воспаленным.
- Чувствительность к свету. Некоторые люди с ячменем могут испытывать повышенную чувствительность к яркому свету.
- Появление пузырька или язвы на веке.
Если у вы подозреваете, что у вас ячмень, обратитесь к врачу, чтобы уточнить диагноз и получить лечение.
Лечение ячменя
- В первые дни болезненную точку три-пять раз в день протирают спиртовыми растворами.
- Также применятся сульфаниламидные препараты и местные антибиотики в виде мазей или капель.
- В некоторых случаях врач может назначить УВЧ-терапию.
При ячмене не применяются компрессы и примочки, чтобы не провоцировать дальнейшее распространение заболевания.
Во время лечения нужно избегать контакта с грязными руками не тереть, не трогать и ни в коем случае не пытаться выдавить ячмень. Также нельзя носить контактные линзы, которые могут дополнительно усилить раздражение глаз.
Важно обратиться к врачу для получения точного диагноза и назначения правильного лечения в каждом конкретном случае.