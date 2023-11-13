Терапевт рассказала, о чем может сигнализировать подергивание мышц

Терапевт Тимощенко рассказала, о чем может сигнализировать подергивание мышц
Врач-терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что подергивание мышц может быть симптомом не только переутомления, но и заражения опасными инфекциями. Об этом врач сообщила NEWS.ru.
Такие подергивания называют фасцикуляциями.
Считается, что они вызваны физическими нагрузками (чаще всего кардиотренировками), воздействием сильного перепада температуры воздуха, переутомлением (как физическим, так и психологическим).
Патологическими причиной развития фасцикуляций является интоксикация, например на фоне инфекций с обезвоживанием организма, — отметила она.Тимощенко Анастасия ВикторовнаВрач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»
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