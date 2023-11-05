Неожиданные симптомы опасной сердечной болезни

Большинство людей связывают проблемы с сердцем с болью в груди, но они на самом деле могут проявляться по-разному.

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К этим заболеваниям нельзя относиться легкомысленно, поэтому важно знать симптомы, которые могут стать основанием для обращения к врачу.

Отек ног и ступней

Отек нижних частей тела может быть признаком того, что с вашим сердцем что-то не так. Существует множество других причин отеков, например, прием определенных лекарств, избыточный вес или укуса насекомого.

Отеки – один из основных симптомов сердечной недостаточности. По данным Национальной службы здравоохранения , это скопление жидкости, которое становится лучше утром и хуже в течение дня.

Тошнота

Чувство тошноты является обычным явлением и не всегда означает, что у вас проблемы с сердцем. Однако чувство тошноты и боль в груди может вызывать беспокойство. Доктор Ньюби, профессор кардиологии в Центре передовых исследований BHF при Эдинбургском университете сказал:

«Если вы испытываете сильную боль в груди, даже когда просто сидите и ничего не делаете, и при этом чувствуете тошноту, самое время вызвать скорую помощь».

Боль типа расстройства желудка или ощущение жжения в груди или желудке могут быть признаком сердечного приступа или связанной с ним проблемы с сердцем, добавил он.

Боль в ногах

Боль в ногах может быть вызвана многими причинами, но ощущение «сжимания» в икрах особенно настораживает врачей. Спазмы в икрах во время ходьбы могут быть маркером заболевания периферических артерий, которое чаще всего встречается у курильщиков и людей с диабетом. Заболевание периферических артерий — распространенное заболевание, при котором накопление жировых отложений в артериях ограничивает кровоснабжение мышц ног.

Боль в руке

Возможно, вы не связываете боль в руке с сердцем, но это может быть признаком сердечного приступа. Профессор Ньюби сказал: