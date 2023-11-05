Зачастую здоровый человек сталкивается с онемевшими конечностями, когда пытается подвигаться после нахождения в неудобной позе. Однако онемение без причины может быть симптомом ряда заболеваний.

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“Рамблер” пообщался с врачом Павлом Раменским, чтобы узнать, почему немеют конечности и что с этим делать.

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Что такое онемение конечностей

Онемение конечностей – это состояние, когда ощущение или движение в конечностях становятся затрудненными или полностью отсутствуют. Это может быть вызвано различными факторами, включая нервные повреждения, сосудистые проблемы, травмы или другие заболевания.

Причины онемения конечностей

“Одной из основных причин онемения конечностей являются неврологические нарушения. Нервы, отвечающие за передачу сигналов между мозгом и конечностями, могут быть повреждены или стать неэффективными из-за различных причин. Это может быть связано с дегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Паркинсона, амиотрофический боковой склероз, а также с наличием остеохондроза или грыж”. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Сосудистые проблемы также могут быть ответственными за онемение конечностей. Сужение и блокировка артерий, которые обеспечивают кровоснабжение конечностей, могут привести к недостаточному кровотоку и, как следствие, к ощущению онемения.

“Травмы, такие как переломы, сдавления или растяжения нервов, могут также вызвать онемение конечностей. В таких случаях, важно обратиться к врачу для получения соответствующего лечения и реабилитации”. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Что можно сделать, чтобы облегчить проявления онемения конечностей в домашних условиях

“В первую очередь, следует обратить внимание на факторы, которые могут способствовать ухудшению состояния. Например, избегайте длительного сидения или стояния в одной позе, так как это может усугубить проблему. Регулярные упражнения и растяжки также могут помочь улучшить кровообращение и снизить онемение”. Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово

Если онемение конечностей вызвано неврологическими проблемами, важно придерживаться рекомендаций врача относительно принятия лекарственных препаратов или физиотерапии. Регулярные посещения специалиста и соблюдение предписанного лечения помогут справиться с проблемой и минимизировать проявления онемения.

“В некоторых случаях, для облегчения онемения конечностей могут быть полезны альтернативные методы лечения, такие как массаж, акупунктура или физическая терапия. Однако перед началом любого нового лечения необходимо проконсультироваться с врачом.” Павел Олегович Раменский Заведующий первым филиалом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", муниципальный депутат Дорогомилово