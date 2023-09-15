Гипертония может протекать бессимптомно, однако есть ряд неочевидных признаков, на которые стоит обратить внимание. Один из них иногда проявляется после физических нагрузок, сообщает издание Mirror.

Как правило, кровяное давление значительно повышается во время занятий спортом, что является нормой. Но если оно не возвращается к исходным показателям в течение нескольких часов после нагрузок, это может свидетельствовать о проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Специалисты рекомендуют подождать около получаса после тренировки и после этого измерить давление.

"Если ваше кровяное давление все еще остается высоким, это не является неотложной ситуацией. Однако при отсутствии изменений по прошествии более 2 часов следует обратиться за медицинской помощью", – отмечают врачи.