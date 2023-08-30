Врач перечислил снижающие давление ягоды

Врач Меринов перечислил ягоды, которые снижают давление
Некоторые сезонные ягоды могут улучшить работу сердечно-сосудистой системы и снизить артериальное давление. Какие именно, "Аргументам и Фактам" рассказал врач-терапевт Артем Меринов.
Лучшим помощником в данном случае можно считать черную смородину, отмечает специалист. По его словам, содержащиеся в этой ягоде антиоксиданты тонизируют внутреннюю стенку кровеносных сосудов. Они, в свою очередь, становятся мягче, и давление падает.
То же самое можно сказать про крыжовник: в его состав входят антиоксиданты, которые улучшают функцию эндотелия.
Помимо них, с задачей хорошо справляются рябина и боярышник.
"Они содержат в себе витамин С, способный понизить давление. Обладают антиоксидантными свойствами, укрепляют иммунитет, улучшают всасываемость железа. Гипертоники могут употреблять эти ягоды в любом виде: сырыми, в виде джема или высушенных плодов", – рассказал Артем Меринов.
Аналогичным действием обладают калина, облепиха, брусника и клюква. Все эти ягоды содержат большое количество витамина C, полезных минералов и антиоксидантов, резюмировал врач.
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