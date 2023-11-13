Врачи предупредили о симптоме рака полости рта, который можно принять за зубную боль
Благотворительная организация по охране здоровья полости рта заявила, что на раннее выявление рака полости рта может повлиять нехватка стоматологов, поэтому крайне важно знать о симптомах болезни.
Выживаемость рака ротовой полости составляет 50%, если его обнаружить поздно, сообщает The Mirror. Но раннее выявление означает, что он гораздо лучше поддается лечению. Регулярный визит к стоматологу является ключевым моментом для выявления ранней стадии рака полости рта.
Есть некоторые симптомы рака полости рта, которые легко можно принять за зубную боль или другую стоматологическую проблему. К ним относятся боль в самих зубах или челюсти, а также чувство онемения во рту или языке.
По данным Национальной службы здравоохранения, рак ротовой полости может быть вызван курением и чрезмерным употреблением алкоголя . Болезнь также может быть вызвана жеванием табака, паана или ореха бетеля, а также некоторыми видами инфекций, вызванными вирусом папилломы человека.
По данным Национальной службы здравоохранения, отказ от вредных привычек может помочь снизить риск развития рака полости рта. Равно как и здоровое питание, включающее пять ежедневных порций фруктов и овощей, регулярные физические упражнения и употребление менее 14 единиц алкоголя каждую неделю.
Ранее мы рассказывали о том, что будет, если не чистить зубы.