Киста зуба: причины, лечение и профилактика

О том, что такое киста зуба, рассказала «Рамблеру» стоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ.PRO» на Фрунзенской Алина Кулаева.

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Словом «киста» стоматологи называют любое радиолюцентное изменение на верхушке корня зуба. Радиолюцентные изменения определяются на рентгеновском снимке затемнениями в тканях периодонта, то есть в кости на верхушке корня зуба.

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«Причиной появления кист являются воспалительные процессы, которые изначально проходили у пациента в корневых каналах. Пациенту ставят диагноз периодонтит. В течение этого заболевания бактериальная флора из корневых каналов выходит в кость через отверстие в верхушке корня зуба. В кости начинают вырастать грануляции, разрушающие кость». Кулаева Алина Вадимовна Cтоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ.PRO»

Как правило эти заболевания хронические и пациенты приходят на прием только во время обострения. Самое опасное в этом случае – это тот факт, что многие пациенты могут годами жить с данными воспалительными процессами и даже не знать о них.

Существуют некоторые терапевтические методы лечения этого заболевания. Они заключаются в расплобмировании корневых каналов и закладывании туда лекарства, которое впитывает всю патогенную флору из корневого канала в течение 14 дней.

После этого срока лекарство обязательно вымывают. И только после этого проводится новая плотная пломбировка. Такое лечение может быть очень длительным, так как врач-стоматолог воздействует не на кисту, а на причину ее появления. Он убирает бактериальную флору, а всю остальную работу проделывает иммунная система организма.

Главный врач пояснила:

«Для того чтобы определить успешность лечения, врач отслеживает динамику при помощи рентгеновских снимков, которые нужно делать один раз в три-шесть месяцев. Динамика при правильном лечении должна быть положительной и изменения в костной структуре со временем пропадут». Кулаева Алина Вадимовна Cтоматолог, эксперт и главный врач стоматологической клиники «ПрезиДЕНТ.PRO»

Бывают ситуации, при которых даже после таких видов лечения заболевание не уходит. Тогда врачи прибегают к хирургическим вмешательствам. С внешней стороны делаются небольшие надрезы и данный деструктивный процесс иссекается из верхушки корня.

Для того чтобы избежать появления кист, необходимо проходить профилактический осмотр у врача стоматолога один раз в шесть месяцев.