Что будет, если не чистить зубы

Большинство из нас к чистке зубов родители приучают с самого детства. Мы знаем о том, что зубы нужно чистить каждый день дважды – утром и вечером.

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Но не все придерживаются этого правила. Кто-то ограничивается одной чисткой зубов в день, а кто-то и вовсе может не соблюдать гигиену полости рта в течение нескольких дней.

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Очевидно, что самым явным и мгновенным последствием такого образа жизни станет неприятный запах изо рта. Однако если продолжительное время отказываться от чистки зубов, это может привести к куда более серьезным проблемам.

Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

Кариес

Чистить зубы необходимо для того, что удалять остатки пищи и налет. Налет – это липкая пленка из углеводов, бактерий, а также продуктов их жизнедеятельности. Когда налет долгое время скапливается на зубах, зубная эмаль разрушается гораздо быстрее. Как следствие – бактериям гораздо проще добраться до самых уязвимых областей в зубах, после чего и возникает кариес.

Зубной камень

Если часто пропускать чистку зубов, то налет затвердеет и превратится в зубной камень. Бактерии часто скапливаются именно в зубных камнях, поэтому чем больше их, тем больше вредных микроорганизмов в вашей полости рта. Впоследствии бактерии могут проникнуть в десны и спровоцировать инфекцию в них.

Проблемы с деснами

Когда состояние десен ухудшается, развивается гингивит. Десны начинают набухать и кровоточить, но связочный аппарат зуба еще не затронут. После гингивита возникает пародонтит и периодонтит – тогда начинают воспаляться структуры, которые удерживают зуб на месте. Зуб расшатывается, а вокруг него появляются полости с гноем. Запах изо рта усиливается, а жевать становится все труднее.

Немногие знают об этом, но проблемы с деснами отражаются не только на зубах, но и на общем состоянии здоровья: повышается риск развития инфаркта, инсульта, деменции и не только.

Выпадение зубов