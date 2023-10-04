Что будет, если не чистить зубы
Большинство из нас к чистке зубов родители приучают с самого детства. Мы знаем о том, что зубы нужно чистить каждый день дважды – утром и вечером.
Но не все придерживаются этого правила. Кто-то ограничивается одной чисткой зубов в день, а кто-то и вовсе может не соблюдать гигиену полости рта в течение нескольких дней.
Очевидно, что самым явным и мгновенным последствием такого образа жизни станет неприятный запах изо рта. Однако если продолжительное время отказываться от чистки зубов, это может привести к куда более серьезным проблемам.
Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".
Кариес
Чистить зубы необходимо для того, что удалять остатки пищи и налет. Налет – это липкая пленка из углеводов, бактерий, а также продуктов их жизнедеятельности. Когда налет долгое время скапливается на зубах, зубная эмаль разрушается гораздо быстрее. Как следствие – бактериям гораздо проще добраться до самых уязвимых областей в зубах, после чего и возникает кариес.
Зубной камень
Если часто пропускать чистку зубов, то налет затвердеет и превратится в зубной камень. Бактерии часто скапливаются именно в зубных камнях, поэтому чем больше их, тем больше вредных микроорганизмов в вашей полости рта. Впоследствии бактерии могут проникнуть в десны и спровоцировать инфекцию в них.
Проблемы с деснами
Когда состояние десен ухудшается, развивается гингивит. Десны начинают набухать и кровоточить, но связочный аппарат зуба еще не затронут. После гингивита возникает пародонтит и периодонтит – тогда начинают воспаляться структуры, которые удерживают зуб на месте. Зуб расшатывается, а вокруг него появляются полости с гноем. Запах изо рта усиливается, а жевать становится все труднее.
Немногие знают об этом, но проблемы с деснами отражаются не только на зубах, но и на общем состоянии здоровья: повышается риск развития инфаркта, инсульта, деменции и не только.
Выпадение зубов
Запущенные заболевания десен приводят к выпадению зубов. Установка имплантов или протезов стоит довольно дорого, но если вы решитесь на этот шаг, даже самые качественные импланты не заменят собственные зубы. Кроме того, они не смогут остановить истончение костей.