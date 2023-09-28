Отбеливание зубов вредит эмали: правда или миф

Процедура отбеливая зубов безвредна при профессиональном подходе. Основные ее преимущества — это мгновенный эффект и преображение зубов в более светлый тон. Отбеливание позволяет сделать зубы светлее за короткий срок, не прибегая к сложным этапам. Кроме того, это доступная процедура, которая проводится при помощи специальных наборов.

Олег Куров Врач стоматолог , хирург-имплантолог , врач эстетической стоматологии