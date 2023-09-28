Отбеливание зубов вредит эмали: правда или миф
Чтобы добиться идеального цвета зубов, многие решаются на процедуру отбеливания. Однако распространено убеждение, что она вредна для эмали.
Так ли это на самом деле, как стоматологи отбеливают зубы, какие плюсы и минусы у данной процедуры? Разбираемся с врачом эстетической стоматологии Олегом Куровым.
Процедура отбеливая зубов безвредна при профессиональном подходе. Основные ее преимущества — это мгновенный эффект и преображение зубов в более светлый тон. Отбеливание позволяет сделать зубы светлее за короткий срок, не прибегая к сложным этапам. Кроме того, это доступная процедура, которая проводится при помощи специальных наборов.
Как проходит процедура?
Перед тем, как делать отбеливание, рекомендуется проведение чистки. Удаление зубного камня, ремотерапия для накопления микроэлементов способствуют укреплению зубов.
Для проведения отбеливания используется специальный запатентованный набор. В кресле с помощью жидкой пасты изолируется десна, после проверки герметичности на зубы в зоне улыбки наносится гель с активным составом, для его лучшего проникновения в структуру зуба включается лампа со специальным светом. Достаточно трех циклов по 15 минут, чтобы зубы стали светлее.
Какие минусы у отбеливания?
У процедуры есть противопоказания:
- возраст младше 18 лет – детям и подросткам в Российской Федерации процедура законодательно не разрешена;
- у взрослых это наличие заболеваний десны, кариес в зоне улыбки, зубной камень, трещины, большие сколы эмали.
Из минусов процедуры:
- кратковременная чувствительность зубов;
- для сохранения результата необходимо соблюдать "белую" диету, временный запрет на некоторые продукты;
- процедура может быть опасна при использовании гелей, карандашей c сайтов ненадежных производителей, которые не несут ответственности за последствия;
- отбеливание работает только на участках натурального зуба , если стоят пломбы, коронки, оно бесполезно.
Если на зубах появился желтые или коричневые изменения, то необходимо делать профессиональную гигиену, возможно, этого будет достаточно. Необходимо очистить зубы, получить исходный цвет зубов, а после решить, что подойдет больше – отбеливание или реставрация зубов.