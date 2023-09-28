Что такое обесогены и чем они опасны
Если вы не можете похудеть, не смотря на все усилия, возможно, все дело в обесогенах, которые поступают в организм с пищей и водой.
Что это за вещества, как они работают и как от них уберечься - в материале "Рамблера".
Что это такое
Обесогенами называют такие вещества, которые способны влиять на гормоны и увеличивать риск ожирения. Например, они могут помешать работе гормона лептина, который называют также гормоном сытости, или затруднять высвобождение жиров из жировых клеток.
К обесогенам, которые могут повышать риск ожирения, относятся:
- бисфенолы (пластиковые контейнеры для еды и бутылки),
- фталаты (пищевая пленка и косметика),
- перфторалкильные вещества (PFAS) (антипригарное покрятие на посуде, пакеты с попкорном для приготовления в микроволновке).
В 2018 году были опубликованы результаты исследования, в котором участвовал 621 человек. Все они соблюдали различные диеты и за полгода похудели. Кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем получилось 6,3 килограмма. Через полтора месяца вес у всех стал выше - в среднем на 2,7 килограмма. Ученые выяснили, что в крови тех, кто сильнее набрал вес, был выше уровень перфторалкильных веществ. Те, у кого уровень PFAS в крови был ниже, набрали на 1,5-2 килограмма меньше.
Что делать
Полностью исключить из жизни вещества-обесогены вряд ли получится, но попробовать снизить их количество можно. Для этого нужно:
- Отказаться от посуды, содержащей бисфенол А. Обычно такая посуда имеет маркировку BPA free.
- Не разогревать еду в пластиковых контейнерах, лучше перекладывать в тарелку или использовать стеклянные контейнеры.
- Если любите брать воду с собой, купите бутылку из нержавеющей стали, она легко моется и может сохранять температуру напитка.
- Внимательно изучать состав косметики. Если есть вещества, название которых включает часть "-фталат", лучше поискать другое средство.