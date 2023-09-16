Врач объяснил, почему после диеты вес восстанавливается
Главные ошибки стремящихся похудеть людей назвала Екатерина Данилина, бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России, в беседе с изданием «Вести Подмосковья».
По словам специалиста, не нужно ставить перед собой нереалистичные цели и стремиться сильно похудеть в короткий срок. Важно выяснить причины и подбирать способ похудения, исходя из них.
Еще одной ошибкой Екатерина Данилина считает голодание. При сильном дефиците калорий орагнизм может начать накапливать жир, а не расходовать его.
Большая ошибка - после диет возвращаться к прежним привычкам в питании. Повышать калорийность рациона нужно постепенно, при этом стараясь придерживаться принципов здорового питания. Также важна и физическая активность.
«Человек, страдающий ожирением, не всегда может начать заниматься спортом, да и соблюдать строгую диету способен далеко не каждый. Часто лишний вес связан с нарушением гормонального фона, что существенно затрудняет процесс похудения. В таком случае, на помощь приходит бариатрическая хирургия – уменьшение объема желудка или уменьшение всасываемости. Бариатрия помогает снизить вес, когда другие методы либо неэффективны, либо невозможны», – объяснила Екатерина Данилина.