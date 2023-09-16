Врач объяснил, почему после диеты вес восстанавливается

«Человек, страдающий ожирением, не всегда может начать заниматься спортом, да и соблюдать строгую диету способен далеко не каждый. Часто лишний вес связан с нарушением гормонального фона, что существенно затрудняет процесс похудения. В таком случае, на помощь приходит бариатрическая хирургия – уменьшение объема желудка или уменьшение всасываемости. Бариатрия помогает снизить вес, когда другие методы либо неэффективны, либо невозможны», – объяснила Екатерина Данилина.