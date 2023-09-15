Врач Хухрев перечислил признаки нервного истощения
Раздражительность, снижение концентрации внимания и изменение пищевого поведения могут свидетельствовать о нервном истощении. Об этом "Москве 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам специалиста, человек в данном случае также испытывает трудности с засыпанием, его сон становится поверхностным, а проблемы на этом фоне накапливаются. Помимо этого, некоторые начинают есть очень много либо слишком мало.
Рано или поздно проблема начнет переходить на физический уровень, предупреждает врач. Речь идет об онкологических заболеваниях, язве, гипертонии, инфаркте, инсульте и сахарном диабете.
"Это все я бы назвал прямыми последствиями затяжного стресса и нервного истощения", – резюмировал Алексей Хухрев.
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