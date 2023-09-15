Раздражительность, снижение концентрации внимания и изменение пищевого поведения могут свидетельствовать о нервном истощении. Об этом " Москве 24 " заявил врач-терапевт Алексей Хухрев .

По словам специалиста, человек в данном случае также испытывает трудности с засыпанием, его сон становится поверхностным, а проблемы на этом фоне накапливаются. Помимо этого, некоторые начинают есть очень много либо слишком мало.