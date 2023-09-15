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Врач Хухрев перечислил признаки нервного истощения

Раздражительность, снижение концентрации внимания и изменение пищевого поведения могут свидетельствовать о нервном истощении. Об этом "Москве 24" заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам специалиста, человек в данном случае также испытывает трудности с засыпанием, его сон становится поверхностным, а проблемы на этом фоне накапливаются. Помимо этого, некоторые начинают есть очень много либо слишком мало.

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Рано или поздно проблема начнет переходить на физический уровень, предупреждает врач. Речь идет об онкологических заболеваниях, язве, гипертонии, инфаркте, инсульте и сахарном диабете.

"Это все я бы назвал прямыми последствиями затяжного стресса и нервного истощения", – резюмировал Алексей Хухрев.

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