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Бессонница: симптомы, причины, лечение

Бессонница — это не только проблемы с тем, чтобы уснуть. Так принято называть патологическое состояние, которое выражается в частых просыпаниях посреди ночи, плохим качеством сна и его недолгой продолжительностью.

Бессонница: симптомы, причины, лечение
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Хроническая бессонница может сильно ухудшить здоровье и привести к самым разным проблемам, например ожирению и депрессии.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении бессонницы — в материале "Рамблера".

Симптомы

Безусловно, самый очевидный симптом — неспособность заснуть, даже несмотря на сильную усталость. Однако есть и другие симптомы, которые так или иначе связаны с уменьшением бодрости, ухудшением самочувствия и сокращением продолжительности сна:

  • Сонливость днем.
  • Раннее пробуждение, из-за которого общая длительность сна, как правило, не превышает 6,5 часов.
  • Сильная утомляемость.
  • Постоянное просыпание из-за малейших раздражителей.
  • Ухудшение памяти.
  • Повышенная эмоциональность.

Утром человек всегда будет чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Недостаток сна снижает концентрацию внимания и замедляет мыслительные процессы. Это приводит к ухудшению работоспособности, которая выражается в несвойственных для человека ошибках.

Причины

Сильный стресс и хроническую перегрузку нервной системы принято считать самой распространенной причиной возникновения бессонницы. Среди других факторов этого заболевания:

  • нарушения в работе щитовидной железы;
  • дефицит витаминов группы В;
  • резкая смена часовых поясов в путешествии;
  • непривычный график работы, например в ночные часы;
  • нарушения внутричерепного давления;
  • синдром хронической усталости;
  • хронические боли;
  • гормональные перестройки организма, например период полового созревания, беременность или менопауза у женщин;
  • психические нарушения и заболевания;
  • злоупотребление тонизирующими напитками;
  • интоксикация организма.

Лечение

Как правило, способ лечения бессонницы зависит от того, что именно послужило причиной ее возникновения. Если проблемы со сном появились из-за соматического заболевания, то врач старается устранить именно его. Впоследствии это поможет избавить пациента и от признаков бессонницы.

Но если проблема непосредственно в бессоннице, то при лечении пациента могут использоваться медикаментозные и немедикаментозные средства. Среди них:

  • Снотворные, которые помогают легче уснуть и не дают просыпаться посреди ночи.
  • Мелатонин. Препарат хорошо помогает при смене часовых поясов или необходимости восстановить нормальный ритм сна после постоянной ночной работы.
  • Транквилизаторы. Назначаются, если заболевание также сопровождается сильной тревожностью.

Кроме того, если основной причиной возникновения бессонницы является стресс, то при лечении заболевания пациенту часто назначают психотерапию, в особенности когнитивно-поведенческие методики. Они помогают справиться с тревожными мыслями, а также поменять свое восприятие действительности.

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