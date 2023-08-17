Бессонница: симптомы, причины, лечение

Бессонница — это не только проблемы с тем, чтобы уснуть. Так принято называть патологическое состояние, которое выражается в частых просыпаниях посреди ночи, плохим качеством сна и его недолгой продолжительностью.

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Хроническая бессонница может сильно ухудшить здоровье и привести к самым разным проблемам, например ожирению и депрессии.

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Подробнее о симптомах, причинах и лечении бессонницы — в материале "Рамблера".

Симптомы

Безусловно, самый очевидный симптом — неспособность заснуть, даже несмотря на сильную усталость. Однако есть и другие симптомы, которые так или иначе связаны с уменьшением бодрости, ухудшением самочувствия и сокращением продолжительности сна:

Сонливость днем.

Раннее пробуждение, из-за которого общая длительность сна, как правило, не превышает 6,5 часов.

Сильная утомляемость.

Постоянное просыпание из-за малейших раздражителей.

Ухудшение памяти.

Повышенная эмоциональность.

Утром человек всегда будет чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Недостаток сна снижает концентрацию внимания и замедляет мыслительные процессы. Это приводит к ухудшению работоспособности, которая выражается в несвойственных для человека ошибках.

Причины

Сильный стресс и хроническую перегрузку нервной системы принято считать самой распространенной причиной возникновения бессонницы. Среди других факторов этого заболевания:

нарушения в работе щитовидной железы;

дефицит витаминов группы В;

резкая смена часовых поясов в путешествии;

непривычный график работы, например в ночные часы;

нарушения внутричерепного давления;

синдром хронической усталости;

хронические боли;

гормональные перестройки организма, например период полового созревания, беременность или менопауза у женщин;

психические нарушения и заболевания;

злоупотребление тонизирующими напитками;

интоксикация организма.

Лечение

Как правило, способ лечения бессонницы зависит от того, что именно послужило причиной ее возникновения. Если проблемы со сном появились из-за соматического заболевания, то врач старается устранить именно его. Впоследствии это поможет избавить пациента и от признаков бессонницы.

Но если проблема непосредственно в бессоннице, то при лечении пациента могут использоваться медикаментозные и немедикаментозные средства. Среди них:

Снотворные, которые помогают легче уснуть и не дают просыпаться посреди ночи.

Мелатонин. Препарат хорошо помогает при смене часовых поясов или необходимости восстановить нормальный ритм сна после постоянной ночной работы.

Транквилизаторы. Назначаются, если заболевание также сопровождается сильной тревожностью.