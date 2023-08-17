Бессонница: симптомы, причины, лечение
Бессонница — это не только проблемы с тем, чтобы уснуть. Так принято называть патологическое состояние, которое выражается в частых просыпаниях посреди ночи, плохим качеством сна и его недолгой продолжительностью.
Хроническая бессонница может сильно ухудшить здоровье и привести к самым разным проблемам, например ожирению и депрессии.
Подробнее о симптомах, причинах и лечении бессонницы — в материале "Рамблера".
Симптомы
Безусловно, самый очевидный симптом — неспособность заснуть, даже несмотря на сильную усталость. Однако есть и другие симптомы, которые так или иначе связаны с уменьшением бодрости, ухудшением самочувствия и сокращением продолжительности сна:
- Сонливость днем.
- Раннее пробуждение, из-за которого общая длительность сна, как правило, не превышает 6,5 часов.
- Сильная утомляемость.
- Постоянное просыпание из-за малейших раздражителей.
- Ухудшение памяти.
- Повышенная эмоциональность.
Утром человек всегда будет чувствовать усталость, слабость и раздражительность. Недостаток сна снижает концентрацию внимания и замедляет мыслительные процессы. Это приводит к ухудшению работоспособности, которая выражается в несвойственных для человека ошибках.
Причины
Сильный стресс и хроническую перегрузку нервной системы принято считать самой распространенной причиной возникновения бессонницы. Среди других факторов этого заболевания:
- нарушения в работе щитовидной железы;
- дефицит витаминов группы В;
- резкая смена часовых поясов в путешествии;
- непривычный график работы, например в ночные часы;
- нарушения внутричерепного давления;
- синдром хронической усталости;
- хронические боли;
- гормональные перестройки организма, например период полового созревания, беременность или менопауза у женщин;
- психические нарушения и заболевания;
- злоупотребление тонизирующими напитками;
- интоксикация организма.
Лечение
Как правило, способ лечения бессонницы зависит от того, что именно послужило причиной ее возникновения. Если проблемы со сном появились из-за соматического заболевания, то врач старается устранить именно его. Впоследствии это поможет избавить пациента и от признаков бессонницы.
Но если проблема непосредственно в бессоннице, то при лечении пациента могут использоваться медикаментозные и немедикаментозные средства. Среди них:
- Снотворные, которые помогают легче уснуть и не дают просыпаться посреди ночи.
- Мелатонин. Препарат хорошо помогает при смене часовых поясов или необходимости восстановить нормальный ритм сна после постоянной ночной работы.
- Транквилизаторы. Назначаются, если заболевание также сопровождается сильной тревожностью.
Кроме того, если основной причиной возникновения бессонницы является стресс, то при лечении заболевания пациенту часто назначают психотерапию, в особенности когнитивно-поведенческие методики. Они помогают справиться с тревожными мыслями, а также поменять свое восприятие действительности.