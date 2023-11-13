$92.05+0.1398.32-0.09

Онколог Черемушкин предупредил, какие продукты вызывают рак кишечника

Некоторые продукты могут спровоцировать рак кишечника, уверен онколог Евгений Черемушкин.

В беседе с NEWS.ru он рассказал, что особую опасность представляют жирные, жареные и копченые продукты.

По словам врача, на возникновение рака кишечника влияют неправильное питание, вредные привычки и наследственные заболевания. Поэтому стоит исключить из своего рациона мясо и копченые продукты. Чтобы предотвратить риск появление рака следует отдать предпочтение овощам и фруктам, которые богаты клетчаткой.

Почему чистить кишечник на самом деле вредно

Черемушкин сделал акцент на том, что заболеть раком кишечника можно из-за регулярного стресса и пассивного образа жизни. Выявить опухоль на начальном этапе ее развития довольно сложно, поэтому необходимо регулярно посещать врача.

Ранее мы рассказывали о том, как здоровье кишечника влияет на иммунитет.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости