Почему чистить кишечник на самом деле вредно
Поклонники альтернативной медицины пытаются убедить нас в том, что чистка кишечника может удивительным образом отразиться на здоровье.
Чистка кишечника характеризуется промыванием толстой кишки большими объемами жидкости. Данную процедуру также именуют гидроколонотерапией или гидротерапией.
Адепты гидротерапии уверяют, что чистка кишечника улучшает самочувствие и даже вызывает эйфорию из-за ощущения чистоты и отсутствия застоев. Однако, по данным медиков, "эйфория" является лишь физиологическим ответом организма на раздражение блуждающего нерва.
Подробнее о том, почему чистить кишечник на самом деле вредно, читайте в материале "Рамблера".
Проблемы с нормальной работой кишечника
Функции толстой кишки – вмещать фекалии и поглощать воду из них. Если вмешаться в этот процесс посредством гидротерапии, баланс жидкости в организме может нарушиться. Как следствие, разовьется обезвоживание и изменится баланс ионов в крови. Все это может привести к проблемам с сердцем и почками.
Риск повреждения кишки и других органов
Если чистка кишечника выполняется весьма активно и даже агрессивно, это может привести к разрыву даже здоровой кишки. Если пациент уже страдает от каких-то недугов или аномалий, связанных с данным органом, риск увеличивается. Дополнительная опасность состоит в том, что многие могут даже не ощутить травму, а в организм уже начнет проникать инфекция.
Ухудшение имеющихся недугов
Чистка кишечника может привести к тому, что уже имеющиеся заболевания начнут прогрессировать. К таким недугам относятся: дивертикул в кишечнике, болезнь Крона, язвенный колит, заболеваний почек, хронические болезни сердца. Кроме того, в группе риска пациенты, у которых были операции на почках.
Все эти пациенты помимо прочего могут столкнуться с сердечной и почечной недостаточностью.
Как грамотно помочь кишечнику
Врачи сходятся во мнении, что чистка кишечника не может принести пользы никому. Если же вы чувствуете, что кишечник нуждается в особом внимании, эксперты рекомендует следующее.
Добавьте в рацион больше клетчатки
Клетчатка увеличивает объем каловых масс, за счет чего они легче проходят через кишечник. Клетчаткой богаты отруби, овощи, фрукты, а также цельнозерновые продукты.
Занимайтесь спортом
В частности, не пренебрегайте аэробными нагрузками. Они ускоряют кровоток и разгоняют обменные процессы в организме. Кардиотренировки бывают крайне полезны при запорах.
Придерживайтесь режима
Немногие знают об этом, но ненормированный рабочий график, а также постоянные стрессы чреваты запорами. Выстройте комфортный для вас режим дня, не забывайте отдыхать и постарайтесь ходить в туалет в одно и то же время.