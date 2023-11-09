Поклонники альтернативной медицины пытаются убедить нас в том, что чистка кишечника может удивительным образом отразиться на здоровье.

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Чистка кишечника характеризуется промыванием толстой кишки большими объемами жидкости. Данную процедуру также именуют гидроколонотерапией или гидротерапией.

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Адепты гидротерапии уверяют, что чистка кишечника улучшает самочувствие и даже вызывает эйфорию из-за ощущения чистоты и отсутствия застоев. Однако, по данным медиков, "эйфория" является лишь физиологическим ответом организма на раздражение блуждающего нерва.

Подробнее о том, почему чистить кишечник на самом деле вредно, читайте в материале "Рамблера".

Проблемы с нормальной работой кишечника

Функции толстой кишки – вмещать фекалии и поглощать воду из них. Если вмешаться в этот процесс посредством гидротерапии, баланс жидкости в организме может нарушиться. Как следствие, разовьется обезвоживание и изменится баланс ионов в крови. Все это может привести к проблемам с сердцем и почками.

Риск повреждения кишки и других органов

Если чистка кишечника выполняется весьма активно и даже агрессивно, это может привести к разрыву даже здоровой кишки. Если пациент уже страдает от каких-то недугов или аномалий, связанных с данным органом, риск увеличивается. Дополнительная опасность состоит в том, что многие могут даже не ощутить травму, а в организм уже начнет проникать инфекция.

Ухудшение имеющихся недугов

Чистка кишечника может привести к тому, что уже имеющиеся заболевания начнут прогрессировать. К таким недугам относятся: дивертикул в кишечнике, болезнь Крона, язвенный колит, заболеваний почек, хронические болезни сердца. Кроме того, в группе риска пациенты, у которых были операции на почках.

Все эти пациенты помимо прочего могут столкнуться с сердечной и почечной недостаточностью.

Как грамотно помочь кишечнику

Врачи сходятся во мнении, что чистка кишечника не может принести пользы никому. Если же вы чувствуете, что кишечник нуждается в особом внимании, эксперты рекомендует следующее.

Добавьте в рацион больше клетчатки

Клетчатка увеличивает объем каловых масс, за счет чего они легче проходят через кишечник. Клетчаткой богаты отруби, овощи, фрукты, а также цельнозерновые продукты.

Занимайтесь спортом

В частности, не пренебрегайте аэробными нагрузками. Они ускоряют кровоток и разгоняют обменные процессы в организме. Кардиотренировки бывают крайне полезны при запорах.

Придерживайтесь режима