Онколог рассказал, провоцируют ли рак пигментные пятна

Пигментные пятна не опасны и сами не провоцируют появление рака, рассказывает онколог Вадим Покровский.

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В беседе с “ФедералПресс” он сообщил, что в пигментных пятнах содержится большое количество меланоцитов. Некоторые участки этой кожи особенно подвержены внешнему воздействию.

При наличии ярких пигментных пятен врач рекомендует регулярно наблюдать за их состоянием. Важно отслеживать такие изменения как форма, цвет и приподнятость над кожей.