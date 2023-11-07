Стало известно, как часто надо проводить самоосмотр родинок

Проверять родинки самостоятельно нужно раз в месяц, рассказал РИАМО онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части "Евроонко" Максим Астраханцев.

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Врач утверждает, что особое внимание родинкам должны уделять люди со светлой кожей — у них риск развития злокачественных новообразований кожи выше.

При осмотре родинок Астраханцев советует воспользоваться так называемым методом гадкого утенка.

"Если на фоне обычных родинок выделяется крупная родинка неестественной формы, это может быть сигналом наличия злокачественного новообразования", — говорит врач.

Родинки на теле должны быть равномерными, похожими по размеру. У нормальных родинок ровные края и однородный цвет. Злокачественные новообразования часто меняют свой размер, поэтому за состоянием родинок надо следить.

Астраханцев отмечает, что паниковать при обнаружении подозрительной родинки не надо, лучше обратиться к специалисту и пройти обследование. Если обнаружить заболевание вовремя, можно сократить риск развития осложнений.