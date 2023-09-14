Кожная болезнь, поразившая миллионы: что такое атопический дерматит

14 сентября во всем мире отмечается День атопического дерматита, главная цель которого — повысить осведомленность общества об этом заболевании кожи.

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"Рамблер" расскажет, что и почему нам всем надо знать об этом заболевании.

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Что такое атопический дерматит?

Атопический дерматит (АД) — наиболее распространенный тип экземы, которым страдают миллионы детей и взрослых. Это хроническое заболевание, которое может приходить и исчезать в течение многих лет или на протяжении всей жизни и может сочетаться с другими типами экземы.

У людей с атопическим дерматитом по сложным причинам, которые наука еще не до конца выяснила, иммунная система становится нарушенной и гиперактивной. Это вызывает воспаление, которое повреждает кожный барьер, делая его сухим и склонным к зуду и сыпям, которые могут иметь фиолетовый, коричневый или сероватый оттенок при более темных тонах кожи и красный при более светлых тонах кожи.

Исследования показывают, что у некоторых людей с экземой, особенно с атопическим дерматитом, наблюдается мутация гена, ответственного за выработку филаггрина. Филагрин — это белок, который помогает нашему организму поддерживать здоровый защитный барьер на самом верхнем слое кожи. Без достаточного количества филагрина для создания прочного кожного барьера влага может уйти, а бактерии, вирусы и многое другое могут проникнуть внутрь. Вот почему у многих людей с АД кожа очень сухая и подвержена инфекциям.

Кто заболевает АД и почему?

Атопический дерматит чаще всего начинается в детстве, обычно в первые шесть месяцев жизни ребенка. Несмотря на то, что это распространенная форма экземы, она тяжелая и длительная. Когда у вас или вашего ребенка атопический дерматит, состояние может время от времени улучшаться, но в других случаях может стать хуже. У некоторых детей симптомы могут ослабевать по мере взросления, в то время как у других детей во взрослом возрасте наблюдаются обострения.

Атопический дерматит сочетается с двумя другими аллергическими состояниями: астмой и сенной лихорадкой (аллергическим ринитом). Люди, страдающие астмой и/или сенной лихорадкой или имеющие членов семьи, которые имеют такую болезнь, более склонны к развитию АД.

Каковы симптомы АД?

Отличительной чертой атопического дерматита есть зуд при этом некоторые данные показывают, что у более 85% людей с этим заболеванием этот симптом проявляется каждый день. Также распространены болезненность кожи и плохой сон, вызванные зудом.

У людей с АД на любом участке тела может появиться сыпь, которая может сочиться, выделять жидкость и кровоточить при расчесывании, что делает кожу уязвимой для инфекции. Кожа может стать сухой и обесцвеченной, а повторяющиеся царапины могут вызвать утолщение и затвердевание — процесс, называемый лихенификацией.

Как лечат АД?

При легкой форме АД лечение может включать:

избегание известных триггеров

поддержание регулярного режима купания и увлажнения для защиты и укрепления кожного барьера.

качественный сон

здоровое питание

управление стрессом

Если этих методов недостаточно, другие методы лечения включают:

кортикостероиды местного действия

нестероидные средства местного применения

биологические препараты

Что говорят эксперты?

При атопическом дерматите часто возникает «порочный круг зуда, расчесов и еще большего зуда, который еще больше воспаляет иммунную систему и еще больше повреждает кожный барьер», — сказал доктор Питер Лио, клинический доцент кафедры дерматологии и педиатрии в Школе Фейнберга Северо-Западного университета. медицины.

Эксперты отмечают, что не просто кожная сыпь. АД может сильно влиять на качество жизни — не только пациента, но и его семьи и друзей. Зуд может затруднить концентрацию, плохой сон может заставить людей чувствовать себя ужасно в течение дня, а лечение и меры предосторожности могут отнимают время, энергию и деньги