Экзема: причины, симптомы, лечение
До начала XIX века экземой называли любое острое воспалительное заболевание кожи, но в 1808 году английский врач Уиллен описал его как самостоятельный недуг.
Причины заболевания, главные симптомы и способы лечения экземы - в материале "Рамблера".
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Слово "экзема" происходит от греческого ekzeo, что переводится значит вспыхивать, вскипать. Этот термин служит для обозначения хронического рецидивирующего заболевания кожи, которое обусловлено воспалением дермы и спонгиозом эпидермиса и сопровождается возникновением зудящей сыпи.
Причины экземы
- Наследственность.
- Аллергическая реакция на определенные пищевые продукты, домашнюю пыль, пыльцу, животных, медикаменты или другие.
- Контакт с раздражающими веществами, такими как химические вещества, мыло, шампунь, моющие средства.
- Сухость кожи.
- Стресс может усугублять симптомы экземы или вызывать обострение заболевания.
- Иммунные нарушения.
Важно отметить, что причины экземы индивидуальны. Поставить диагноз и точно определить причины может только врач-дерматолог.
Симптомы экземы
- Кожа становится сухой, шелушащейся и склонной к раздражению.
- Возникает постоянное желание чесаться, особенно в ночное время.
- Кожа краснеет, становится отечной, болит.
- На коже могут появляться пузырьки, сыпь, корки или трещины.
- При сильном зуде кожа может трескаться и кровоточить.
- При длительном и неправильном лечении экземы могут возникать осложнения, такие как инфекции кожи.
Лечение экземы
- Применение местных препаратов: мазей, кремов или лосьонов, содержащих стероиды, антигистаминных препаратов или противовоспалительных средств, которые помогают уменьшить воспаление, зуд и сухость кожи.
- Исключение контакта с раздражающими веществами: химическими продуктами, синтетическими тканями, пылью и другими.
- Регулярное использование увлажняющих средств помогает смягчить и увлажнить сухую кожу, что снижает риск раздражения и зуда.
- Применение холодных или влажных компрессов на затронутые участки кожи может помочь снять воспаление и зуд.
- В некоторых случаях врач может назначить фототерапию, которая предполагает применение специальных ламп или ультрафиолетового облучения для уменьшения воспаления и симптомов экземы.
- Врач может назначить антигистаминные препараты для снятия зуда и предотвращения аллергических реакций.
- Снижение стресса любыми доступными способами.
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