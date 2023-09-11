Экзема: причины, симптомы, лечение

До начала XIX века экземой называли любое острое воспалительное заболевание кожи, но в 1808 году английский врач Уиллен описал его как самостоятельный недуг.

© Unsplash

Причины заболевания, главные симптомы и способы лечения экземы - в материале "Рамблера".

Видео дня

Слово "экзема" происходит от греческого ekzeo, что переводится значит вспыхивать, вскипать. Этот термин служит для обозначения хронического рецидивирующего заболевания кожи, которое обусловлено воспалением дермы и спонгиозом эпидермиса и сопровождается возникновением зудящей сыпи.

Причины экземы

Наследственность.

Аллергическая реакция на определенные пищевые продукты, домашнюю пыль, пыльцу, животных, медикаменты или другие.

Контакт с раздражающими веществами, такими как химические вещества, мыло, шампунь, моющие средства.

Сухость кожи.

Стресс может усугублять симптомы экземы или вызывать обострение заболевания.

Иммунные нарушения.

Важно отметить, что причины экземы индивидуальны. Поставить диагноз и точно определить причины может только врач-дерматолог.

Симптомы экземы

Кожа становится сухой, шелушащейся и склонной к раздражению. Возникает постоянное желание чесаться, особенно в ночное время. Кожа краснеет, становится отечной, болит. На коже могут появляться пузырьки, сыпь, корки или трещины. При сильном зуде кожа может трескаться и кровоточить. При длительном и неправильном лечении экземы могут возникать осложнения, такие как инфекции кожи.

Лечение экземы