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Экзема: причины, симптомы, лечение

До начала XIX века экземой называли любое острое воспалительное заболевание кожи, но в 1808 году английский врач Уиллен описал его как самостоятельный недуг.

Экзема: причины, симптомы, лечение
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Причины заболевания, главные симптомы и способы лечения экземы - в материале "Рамблера".

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Слово "экзема" происходит от греческого ekzeo, что переводится значит вспыхивать, вскипать. Этот термин служит для обозначения хронического рецидивирующего заболевания кожи, которое обусловлено воспалением дермы и спонгиозом эпидермиса и сопровождается возникновением зудящей сыпи.

Причины экземы

  • Наследственность.
  • Аллергическая реакция на определенные пищевые продукты, домашнюю пыль, пыльцу, животных, медикаменты или другие.
  • Контакт с раздражающими веществами, такими как химические вещества, мыло, шампунь, моющие средства.
  • Сухость кожи.
  • Стресс может усугублять симптомы экземы или вызывать обострение заболевания.
  • Иммунные нарушения.

Важно отметить, что причины экземы индивидуальны. Поставить диагноз и точно определить причины может только врач-дерматолог.

Симптомы экземы

  1. Кожа становится сухой, шелушащейся и склонной к раздражению.
  2. Возникает постоянное желание чесаться, особенно в ночное время.
  3. Кожа краснеет, становится отечной, болит.
  4. На коже могут появляться пузырьки, сыпь, корки или трещины.
  5. При сильном зуде кожа может трескаться и кровоточить.
  6. При длительном и неправильном лечении экземы могут возникать осложнения, такие как инфекции кожи.

Лечение экземы

  1. Применение местных препаратов: мазей, кремов или лосьонов, содержащих стероиды, антигистаминных препаратов или противовоспалительных средств, которые помогают уменьшить воспаление, зуд и сухость кожи.
  2. Исключение контакта с раздражающими веществами: химическими продуктами, синтетическими тканями, пылью и другими.
  3. Регулярное использование увлажняющих средств помогает смягчить и увлажнить сухую кожу, что снижает риск раздражения и зуда.
  4. Применение холодных или влажных компрессов на затронутые участки кожи может помочь снять воспаление и зуд.
  5. В некоторых случаях врач может назначить фототерапию, которая предполагает применение специальных ламп или ультрафиолетового облучения для уменьшения воспаления и симптомов экземы.
  6. Врач может назначить антигистаминные препараты для снятия зуда и предотвращения аллергических реакций.
  7. Снижение стресса любыми доступными способами.
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