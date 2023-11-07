Онколог назвал главную причину развития рака кожи

Основной причиной развития рака кожи является солнце, сообщил NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин

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Светлая кожа находится под воздействием УФ-лучей постоянно, даже зимой. Онколог рекомендует пользоваться солнцезащитными средствами и не посещать солярий слишком часто.

"Симптомом рака могут служить появившиеся на коже бугорки или язвы, которые со временем растут. Это происходит в течение нескольких месяцев или даже лет", — говорит Черемушкин.

Еще одним признаком рака кожи Черемушкин называет пигментные пятна, которые часто принимают за дерматозы и проявления инфекционных заболеваний. По этой причине, утверждает онколог, принято диагностировать рак морфологически, то есть с помощью биопсии.

Люди, которые находятся в группе риска развития рака кожи, должны избегать прямых солнечных лучей, наносить солнцезащитные средства в любую погоду и в любое время года, отмечает врач.

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