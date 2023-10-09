Врач-онколог кандидат медицинских наук Инна Тулина рассказала в беседе с Tsargrad.tv о том, что рак можно заметить невооруженным глазом.

По словам специалиста, обращать внимание стоит на новообразования на коже. Если родинки и язвы изменили свой цвет или плотность, это серьезный повод обратиться к врачу.

«Следует обратить внимание на появление новых родинок, язв, покраснений или сыпи на коже, которые не заживают, меняют свой цвет и плотность», – предупредила Ирина Тулина.

Коме того, симптомами развивающегося рака могут быть трудности с опорожнением кишечника или выделением мочи и затруднение дыхания. Для правильной диагностики нужно записаться на прием к врачу.