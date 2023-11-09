Врач рассказала, какие триггеры провоцируют мигрень

Для мигрени характерны такие симптомы как пронзающая головная боль, тошнота, боязнь звука и света, нарушение речи и проблемы с координацией, сообщает врач Екатерина Демьяновская.

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В беседе с “Известиями” она рассказала, что приступ мигрени может длиться несколько суток.

По словам врача, распространенными триггерами для мигрени служат кофеин, менструация и беременность, а также чувство голода и слишком яркий свет. Головные боли также могут быть вызваны недосыпом или, наоборот, переизбытком сна. Демьяновская отмечает, что мигрень провоцируют алкогольные напитки, в особенности красное вино, злоупотребление колбасами и сырами, а также табачный дым.

Врач посоветовала обратить внимание на другие тревожные симптомы, которые требуют безотлагательного обращения к специалисту. Среди них внезапная и сильная головная боль, высокая температура тела, озноб, болевые ощущения в глазах или ушах и нарушение в координации движений.

Демьяновская отмечает, что иногда избавиться от головной боли можно с помощью отдыха в тишине. Однако если мигрень продолжает беспокоить, необходимо обратиться к врачу, чтобы разобраться в первопричине плохого самочувствия.