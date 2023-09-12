Что делать при первых симптомах мигрени
12 сентября – Международный день борьбы с мигренью. Согласно статистике, ею страдает 10–15% взрослого населения. При этом у женщин мигрень встречается в 1,5–2 раза чаще, чем у мужчин.
Что это за заболевание, как понять, есть ли оно у вас, и что делать при первых симптомах? Рассказываем в материале "Рамблера".
Мигрень — это состояние, которое превосходит обычную головную боль. Это хроническое неврологическое расстройство, характеризующееся интенсивной и пульсирующей болью.
Симптомы мигрени
- Головная боль. Обычно она начинается с одной стороны головы и имеет пульсирующий характер. Боль может быть сильной и длиться от нескольких часов до нескольких дней.
- Тошнота и рвота. Мигрень часто сопровождается тошнотой и иногда рвотой. Эти симптомы могут усугубить чувство дискомфорта.
- Чувствительность к свету и звуку. Многие люди с мигренью становятся чрезмерно чувствительными к свету и звукам. Яркий свет и громкие звуки могут вызвать дополнительные боли и дискомфорт.
- Ауры. Это временные неврологические симптомы, которые могут включать в себя мерцающие точки перед глазами, потерю зрения, изменения чувствительности кожи и другие явления.
Перед посещением врача можно провести самодиагностику при помощи простого теста, основанного на Международной классификации головной боли. У человека может быть мигрень, если:
- У него было не менее 5 приступов.
- Приступы длились от 4 до 72 часов без приема медикаментов.
- Головная боль обладала не менее чем двумя из этих признаков: была в основном односторонней; пульсирующей; средней или выраженной интенсивности; усиливалась от небольшой физической активности.
- Приступ сопровождался хотя бы одним из следующих симптомов: тошнота или рвота, неприятно смотреть на свет, раздражают звуки или резкие запахи.
Что делать при первых симптомах мигрени?
- Если вы чувствуете, что у вас начинается приступ, старайтесь найти спокойное и тихое место, где вы сможете отдохнуть.
- Нанесите холодный компресс на область лба или затылка. Это может помочь уменьшить интенсивность боли.
- Избегайте яркого света и громких звуков. Приглушите освещение и попробуйте снизить уровень шума вокруг себя.
- Пейте воду. Обезвоживание может быть одной из причин мигрени, поэтому убедитесь, что вы пьете достаточно воды.
- Если у вас есть лекарства от мигрени, примите их согласно рекомендациям врача.
- По возможности отдохните и поспите. Сон может помочь вашему организму восстановиться и справиться с мигренью.
- Следите за питанием. Избегайте тех продуктов, которые могут спровоцировать мигрень: шоколад, алкоголь и красное вино.
- Если у вас часто возникают головные боли или они сопровождаются серьезными симптомами, обязательно проконсультируйтесь с врачом. Вам могут потребоваться специальные лекарства для лечения мигрени.
Причин, которые приводят к мигрени, очень много. Если у человека случается приступ, желательно прекратить любые занятия с риском для себя и окружающих. Допустим, вы едете за рулем или работаете на производстве. За мигренью могут следовать и потеря сознания, и гипертонический криз, и другие неблагоприятные симптомы. Поэтому в идеале при приступе нужно измерить артериальное давление, обеспечить доступ кислорода, прекратить любое физическое напряжение. Если есть возможность, лучше принять спазмалетики. Когда такое состояние пройдет, необходимо обратиться к врачу-неврологу, терапевту или врачу общей практики, чтобы выяснить причину мигрени.Елисеев Максим ВикторовичВрач общей практики, бариатрический хирург
Мигрень - это серьезное состояние, поэтому важно знать, как справляться с ним и когда нужно обратиться за медицинской помощью.