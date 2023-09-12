Что делать при первых симптомах мигрени?

Причин, которые приводят к мигрени, очень много. Если у человека случается приступ, желательно прекратить любые занятия с риском для себя и окружающих. Допустим, вы едете за рулем или работаете на производстве. За мигренью могут следовать и потеря сознания, и гипертонический криз, и другие неблагоприятные симптомы. Поэтому в идеале при приступе нужно измерить артериальное давление, обеспечить доступ кислорода, прекратить любое физическое напряжение. Если есть возможность, лучше принять спазмалетики. Когда такое состояние пройдет, необходимо обратиться к врачу-неврологу, терапевту или врачу общей практики, чтобы выяснить причину мигрени.

Елисеев Максим Викторович Врач общей практики, бариатрический хирург