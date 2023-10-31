Доктор Павлова объяснила, как кофе снижает риск мигрени

Доктор Зухра Павлова в своем телеграм-канале рассказала о пользе кофе. Врач напомнила, что кофе может снижать риск мигрени, и привела исследование китайских ученых, опубликованное в журнале Nature.

Специалисты обнаружили 40 мутаций в геноме человека, которые повышают склонность к употреблению кофе. Также китайские ученые на генном уровне проследили связь между этим напитком и одним из видов головной боли. Они доказали, что эти мутации в геноме способны значительно снизить риск мигреней. Но на другие неврологические заболевания их влияние не распространяется.