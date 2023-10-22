"Умножьте свой вес на коэффициент активности (28 — если не занимаетесь спортом; 31 — активный образ жизни; 33 — очень активный). От полученного числа нужно отнять 12%, и тогда получится нужная калорийность рациона, при которой (в теории) человек перейдет на здоровое старение. Чтобы подсчитать калорийность съедаемого за день, необходимо записывать граммовки всей еды и напитков, а потом рассчитывать по специальным таблицам из интернета".