Врач Павлова объяснила, что замедлить старение поможет снижение калорийности питания
Американские ученые провели масштабное исследование, во время которого участники урезали свой рацион, но именно калорийность, а не качества еды.
В отличие от голодания при такой диете мышцы остаются, а вес нормализуется. При соблюдении ограничений в первый год пациенты теряли около 10 кг. Организм перенастраивался на здоровое старение.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что дает сокращение калорийности рациона.
- Нормализация кровяного давления и уровня холестерина;
- Профилактика болезней сердца, инсульта, диабета и других возрастных заболеваний;
- Снижение воспалительных процессов;
- Улучшение обмена веществ.
Врач рассказала, как отмерить 12% от ежедневного рациона.
"Умножьте свой вес на коэффициент активности (28 — если не занимаетесь спортом; 31 — активный образ жизни; 33 — очень активный). От полученного числа нужно отнять 12%, и тогда получится нужная калорийность рациона, при которой (в теории) человек перейдет на здоровое старение. Чтобы подсчитать калорийность съедаемого за день, необходимо записывать граммовки всей еды и напитков, а потом рассчитывать по специальным таблицам из интернета".
Грубо говоря, 12% для обычной неспортивной женщины весом в 60 кг — это примерно один перекус и 200 калорий.
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