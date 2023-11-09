Во Вьетнаме выявили 56 случаев заражения оспой обезьян
С момента регистрации первого случая министерство здравоохранения Вьетнама сообщает о 56 заболевших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на новостной портал VnExpress.
По данным ведомства, заболевшие были выявлены в семи городах и провинциях. При этом большая часть заболевших - 46 человек - находятся в Хошимине. В том же мегаполисе один человек скончался. Большинство заболевших - примерно 93 процента - это мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Почти 63% из тех, у кого диагностирована оспа обезьян, инфицированы ВИЧ.
Первые случае заражения оспой обезьян во Вьетнаме были выявлены в октябре 2022 года.
Напомним, что ВОЗ признала распространение оспы обезьян глобальной чрезвычайной ситуацией. Заболевание передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте, в том числе половом. Среди основных симптомов - лихорадка, головная боль, мышечная боль, усталость, увеличение лимфоузлов, сыпь.