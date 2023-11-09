Во Вьетнаме выявили 56 случаев заражения оспой обезьян

По данным ведомства, заболевшие были выявлены в семи городах и провинциях. При этом большая часть заболевших - 46 человек - находятся в Хошимине. В том же мегаполисе один человек скончался. Большинство заболевших - примерно 93 процента - это мужчины в возрасте от 18 до 49 лет. Почти 63% из тех, у кого диагностирована оспа обезьян, инфицированы ВИЧ.