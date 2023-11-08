Тромбоз вен нижних конечностей может вызвать развитие опасных осложнений вплоть до летального исхода. Об этом рассказал врач-флеболог Максим Бабушкин в беседе с изданием «Почему болит».

В состоянии нормы в нижних конечностях кровь по венам движется в одном направлении, но при варикозе кровоток нарушается, венозная стенка становится слабее, из-за чего вены расширяются. Причиной тому может стать и малоактивный образ жизни, и нарушение гормонального фона.

Как объяснил Максим Бабушкин, варикозное расширение вен часто передается по наследству и проявляется в виде набухающих вен на ногах, сосудистых сеточек, звездочек и паутинок.

Среди симптомов врач назвал чувство тяжести и усталости в ногах, отеки и набухшие вены.