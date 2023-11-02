Стало известно, какие привычки могут привести к тромбозу

Мало кто задумывается, но наши ежедневые привычки могут стать причиной развития некоторых серьезных заболеваний. Так, в интервью с изданием NEWS.ru врач-диетолог Наталья Лазуренко предупредила об опасности неправильного питания.

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По словам специалиста, некоторые ошибки в рационе могут привести к образованию тромбов.

Если человек в течение дня пьет мало воды или заменяет ее на кофе, это может спровоцировать застой крови в венах, поскольку от количества жидкости в организме завися плотность и вязкость крови, отметила эксперт.

Также Лазуренко указала на то, что несбалансированное питание, злоупотребление сладкими газированными напитками и сидячий образ жизни тоже негативно влияют на здоровье человека и могут увеличить риск возникновения тромбоза.