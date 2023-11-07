Названы продукты, которые надо есть при дисбактериозе

В случае дисбактериоза пациенту рекомендуется употреблять больше кисломолочных и маринованных продуктов, рассказал "ФедералПресс" врач-гастроэнтеролог Никита Харлов.

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Харлов утверждает, что пища обладает пробиотическим эффектом, и поэтому важно, чтобы правильная еда проходила через кишечник. Пробиотической едой Харлов называет все, что подверглось естественному брожению. Например, квашеные овощи.

"Причем употреблять нужно сам маринад, рассол, который получился в процессе брожения. Его стоит пить ежедневно хотя бы по стопке два-три раза на протяжении полугода и более", — отмечает Харлов.

При дисбактериозе также может помочь употребление кисломолочной продукции. Харлов советует сбраживать самостоятельно или покупать йогурты, простоквашу и сметану. Кефир людям с дисбактериозом стоит избегать — в нем много грибов, которые на фоне болезни начинают размножаться в организме человека.

Эти рекомендации, утверждает Харлов, помогут стабилизировать экологию кишечника. Врач уверен, что натуральные пробиотики сильнее тех, что продаются в виде таблеток.

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