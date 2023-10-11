Опасность в путешествиях: что делать при остром гастроэнтерите

Бархатный сезон — это еще и время различных острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, именуемых острым гастроэнтеритом, который вызывается вирусами или бактериями.

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Особенно уязвимыми мы можем быть в путешествиях, рискуя пролежать с инфекцией половину отпуска. О том, что делать с такими проблемами, "Рамблеру" рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.

Как правило, клиническая картина ротавирусной инфекции включает такие симптомы, как тошнота, рвота, частый жидкий стул, боль в животе и спазмы, вздутие живота, лихорадка, стул с примесью крови, тенезмы (ложные позывы) и императивные (неотложные) позывы к дефекации.

Чаще всего острый гастроэнтерит — это вирусное заболевание и приём антибактериальных препаратов не нужен.

По ловам врача, в большинстве случаев при остром гастроэнтерите важно:

- Не допустить обезвоживания организма. Татьяна Николаевна Бендосенко Врач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула

Кроме того, как объяснила гастроэнтеролог, следует:

Избегать жареных, острых и жирных продуктов. Вернитесь к обычному питанию после прекращения симптомов. Иначе есть риск появления запора.

Держите в чистоте область заднего прохода. При жидком стуле возможно попадание бактерий из кишки в мочевыводящие пути, что может вызвать развитие в них инфекции.

По словам специалиста, также возможно попадание бактерий на другие части тела, что может привести к заражению других людей.