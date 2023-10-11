Опасность в путешествиях: что делать при остром гастроэнтерите
Бархатный сезон — это еще и время различных острых заболеваний желудочно-кишечного тракта, именуемых острым гастроэнтеритом, который вызывается вирусами или бактериями.
Особенно уязвимыми мы можем быть в путешествиях, рискуя пролежать с инфекцией половину отпуска. О том, что делать с такими проблемами, "Рамблеру" рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Бендосенко.
Как правило, клиническая картина ротавирусной инфекции включает такие симптомы, как тошнота, рвота, частый жидкий стул, боль в животе и спазмы, вздутие живота, лихорадка, стул с примесью крови, тенезмы (ложные позывы) и императивные (неотложные) позывы к дефекации.
Чаще всего острый гастроэнтерит — это вирусное заболевание и приём антибактериальных препаратов не нужен.
По ловам врача, в большинстве случаев при остром гастроэнтерите важно:
- Не допустить обезвоживания организма.Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
Кроме того, как объяснила гастроэнтеролог, следует:
- Избегать жареных, острых и жирных продуктов. Вернитесь к обычному питанию после прекращения симптомов. Иначе есть риск появления запора.
- Держите в чистоте область заднего прохода. При жидком стуле возможно попадание бактерий из кишки в мочевыводящие пути, что может вызвать развитие в них инфекции.
По словам специалиста, также возможно попадание бактерий на другие части тела, что может привести к заражению других людей.
- При посещении туалета подтирайтесь спереди назад и меняйте бумагу перед повторным вытиранием.
- Регулярно меняйте нижнее бельё.
- Часто мойте руки.