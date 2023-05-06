Названы самые опасные продукты для поджелудочной железы

Мнением о том, потребление каких продуктов следует ограничить, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой, поделился терапевт Павел Раменский. Слова специалиста приводит издание News.ru.

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Эксперт отметил, что поджелудочная железа отвечает за выработку в организме человека важных для пищеварения ферментов, в частности инсулина.

Потребление большого количества сладостей, которые содержат много сахара, может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови. Это крайне отрицательно может сказаться на работе поджелудочной железы, сказал специалист.

К повреждению тканей поджелудочной железы может привести злоупотребление алкогольными напитками. Что чревато развитием панкреатита.