Названы самые опасные продукты для поджелудочной железы

Терапевт Раменский назвал самые вредные продукты для поджелудочной железы
Мнением о том, потребление каких продуктов следует ограничить, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой, поделился терапевт Павел Раменский. Слова специалиста приводит издание News.ru.
Эксперт отметил, что поджелудочная железа отвечает за выработку в организме человека важных для пищеварения ферментов, в частности инсулина.
Потребление большого количества сладостей, которые содержат много сахара, может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови. Это крайне отрицательно может сказаться на работе поджелудочной железы, сказал специалист.
К повреждению тканей поджелудочной железы может привести злоупотребление алкогольными напитками. Что чревато развитием панкреатита.
Также Раменский посоветовал ограничить в рационе жирной пищи, которая приводит к повышенной нагрузке на поджелудочную и негативно сказывается на работе органа.