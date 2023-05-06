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Терапевт Раменский назвал самые вредные продукты для поджелудочной железы

Мнением о том, потребление каких продуктов следует ограничить, чтобы избежать проблем с поджелудочной железой, поделился терапевт Павел Раменский. Слова специалиста приводит издание News.ru.

Названы самые опасные продукты для поджелудочной железы
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Эксперт отметил, что поджелудочная железа отвечает за выработку в организме человека важных для пищеварения ферментов, в частности инсулина.

Потребление большого количества сладостей, которые содержат много сахара, может спровоцировать повышение уровня глюкозы в крови. Это крайне отрицательно может сказаться на работе поджелудочной железы, сказал специалист.

К повреждению тканей поджелудочной железы может привести злоупотребление алкогольными напитками. Что чревато развитием панкреатита.

Что нельзя есть при язве желудка

Также Раменский посоветовал ограничить в рационе жирной пищи, которая приводит к повышенной нагрузке на поджелудочную и негативно сказывается на работе органа.

Ранее врач назвала тех, кому нужно проверить щитовидную железу.

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