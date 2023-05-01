Что нельзя есть при язве желудка
Язва желудка — распространенный диагноз, при котором врачи рекомендуют соблюдать определенную диету. Но так ли это на самом деле и что действительно нельзя есть при заболевании? "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог-диетолог Татьяна Бендосенко.
По словам медика, в нашей стране в медицинских учреждениях длительное время существовало диетическое питание согласно номерным столам, так называемым диетам по Повзнеру. Язвенной болезни соответствовал стол № 1. Это достаточно жесткая диета с множеством запретов и исключений. Эту диету называют еще щадящей. Польза диеты была основана на исключении трудноперевариваемых и раздражающих слизистую оболочку желудка продуктов. Играл роль не только состав ингредиентов, но и способ приготовления: вареные, запеченные и приготовленные на пару блюда легче переносятся.
Современная гастроэнтерология не использует диеты для лечения язвенной болезни, как это делалось 100 и даже 50 лет назад. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, если ранее считалось, что язвенную болезнь вызывают стрессы и плохое питание, например, острая пища или еда всухомятку, сейчас мы знаем основную причину развития язв желудка и 12-перстной кишки
— это бактерия Н.pylori. Во-вторых, у нас есть мощные противоязвенные средства — ингибиторы протонной помпы. Необходимость в питании, как в лечебном средстве, при язвенной болезни отпала. Но, тем не менее, некоторых диетических правил придерживаться необходимо. Если говорить, о том, что стоит максимально ограничить, то это алкоголь. Также есть данные, что кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому на период обострения есть смысл уменьшить потребление этого напитка.
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
- острая, жирная, жареная пища;
- цитрусовые;
- шоколад;
- грубая пища, например, жесткое мясо.
А что же есть можно?
Если вы страдаете язвенной болезнью, то постарайтесь соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки, богатую овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Примером такой диеты является средиземноморская диета.Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула