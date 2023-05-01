Что нельзя есть при язве желудка

Современная гастроэнтерология не использует диеты для лечения язвенной болезни, как это делалось 100 и даже 50 лет назад. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, если ранее считалось, что язвенную болезнь вызывают стрессы и плохое питание, например, острая пища или еда всухомятку, сейчас мы знаем основную причину развития язв желудка и 12-перстной кишки

— это бактерия Н.pylori. Во-вторых, у нас есть мощные противоязвенные средства — ингибиторы протонной помпы. Необходимость в питании, как в лечебном средстве, при язвенной болезни отпала. Но, тем не менее, некоторых диетических правил придерживаться необходимо. Если говорить, о том, что стоит максимально ограничить, то это алкоголь. Также есть данные, что кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому на период обострения есть смысл уменьшить потребление этого напитка.



Татьяна Николаевна Бендосенко Врач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула