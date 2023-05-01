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Что нельзя есть при язве желудка

Язва желудка — распространенный диагноз, при котором врачи рекомендуют соблюдать определенную диету. Но так ли это на самом деле и что действительно нельзя есть при заболевании? "Рамблеру" рассказала гастроэнтеролог-диетолог Татьяна Бендосенко.

Что нельзя есть при язве желудка
© Unsplash.com

По словам медика, в нашей стране в медицинских учреждениях длительное время существовало диетическое питание согласно номерным столам, так называемым диетам по Повзнеру. Язвенной болезни соответствовал стол № 1. Это достаточно жесткая диета с множеством запретов и исключений. Эту диету называют еще щадящей. Польза диеты была основана на исключении трудноперевариваемых и раздражающих слизистую оболочку желудка продуктов. Играл роль не только состав ингредиентов, но и способ приготовления: вареные, запеченные и приготовленные на пару блюда легче переносятся.

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Современная гастроэнтерология не использует диеты для лечения язвенной болезни, как это делалось 100 и даже 50 лет назад. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, если ранее считалось, что язвенную болезнь вызывают стрессы и плохое питание, например, острая пища или еда всухомятку, сейчас мы знаем основную причину развития язв желудка и 12-перстной кишки
— это бактерия Н.pylori. Во-вторых, у нас есть мощные противоязвенные средства — ингибиторы протонной помпы. Необходимость в питании, как в лечебном средстве, при язвенной болезни отпала. Но, тем не менее, некоторых диетических правил придерживаться необходимо. Если говорить, о том, что стоит максимально ограничить, то это алкоголь. Также есть данные, что кофе повышает кислотность желудочного сока, поэтому на период обострения есть смысл уменьшить потребление этого напитка.

Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
Так же врач посоветовала ограничить те продукты, которые вызывают усиление симптомов. Для каждого человека это может быть своя определенная пища. Часто плохо переносится при язвенной болезни:
  • острая, жирная, жареная пища;
  • цитрусовые;
  • шоколад;
  • грубая пища, например, жесткое мясо.

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А что же есть можно?

Если вы страдаете язвенной болезнью, то постарайтесь соблюдать диету с высоким содержанием клетчатки, богатую овощами, фруктами и цельнозерновыми продуктами. Примером такой диеты является средиземноморская диета.

Татьяна Николаевна Бендосенко
Татьяна Николаевна БендосенкоВрач-гастроэнтеролог, диетолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Тула
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