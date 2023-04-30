Как не навредить желудку в майские праздники
Наступает один из самых приятных сезонов – дачный. В канун майских праздников, когда одним из любимых занятий многих являются походы на пикники, "Рамблер" решил поговорить со специалистом и узнать, как в сезон шашлыков избежать проблем с желудком и провести эти приятные выходные без последствий для здоровья.
Основная еда на майские праздники – шашлыки и различные виды жареного мяса, и лучшим гарниром, по словам эксперта, к нему будут свежие сырые овощи – помидоры, огурцы, капуста белокочанная, цветная, брокколи, большое количество зелени, кабачки, баклажаны.
Важно понимать, что добавление углеводов, например, большого количество хлеба, картофеля к шашлыку только усугубит ситуацию. Редкий россиянин готов себя ограничивать в количестве шашлыка, а белок (мясо) плюс углевод (картофель или хлеб) – это хороший уровень насыщения в обычной жизни, когда мы едим нормальными порциями. Если человек готов себя контролировать, то лучше питаться по методу здоровой тарелки – половина тарелки – овощи, четверть тарелки – белок, и четверть – углеводы. Если есть риск, что вы всё-таки не сдержите себя, то уберите углеводы из приёма пищи. Желудку будет значительно комфортнее переваривать белок плюс клетчатку, нежели белок, углеводы и клетчатку, когда это все употребляется в большом количестве.
Большинство тех, кто потом испытывает какие-то неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте, просто-напросто переедают. Поэтому первое и главное правило, которое важно соблюдать в майские праздники – не переедать. Одна тарелка еды в 3-4 часа – это нормально. Однократный приём шашлыка даже с зажаренной корочкой не так навредит вашему здоровью, как его большое количество.
Желудку тяжело переваривать, а кишечнику тяжело транспортировать и также переваривать большое количество мяса. Если же застолье затянулось, важно очень внимательно относиться к своим ощущениям. Если чувствуете тяжесть, исключите жирные соусы, например, майонез, ограничьте употребление углеводов – это облегчит переваривание.
Есть хорошая рекомендация для того, чтобы минимизировать тяжесть в желудке и изжогу – нужно выпить стакан щелочной минеральной воды. Она облегчит переваривание и простимулирует дополнительный выброс ферментов. Тогда организму станет легче переварить все съеденное.