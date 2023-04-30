Как не навредить желудку в майские праздники

Важно понимать, что добавление углеводов, например, большого количество хлеба, картофеля к шашлыку только усугубит ситуацию. Редкий россиянин готов себя ограничивать в количестве шашлыка, а белок (мясо) плюс углевод (картофель или хлеб) – это хороший уровень насыщения в обычной жизни, когда мы едим нормальными порциями. Если человек готов себя контролировать, то лучше питаться по методу здоровой тарелки – половина тарелки – овощи, четверть тарелки – белок, и четверть – углеводы. Если есть риск, что вы всё-таки не сдержите себя, то уберите углеводы из приёма пищи. Желудку будет значительно комфортнее переваривать белок плюс клетчатку, нежели белок, углеводы и клетчатку, когда это все употребляется в большом количестве.

