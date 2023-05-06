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Эндокринолог Берковская назвала тех, кому нужно проверить щитовидную железу

Кому стоит обратить пристальное внимание на работу щитовидки, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Марина Берковская в беседе с "Москвой 24".

Врач назвала тех, кому нужно проверить щитовидную железу
© Unsplash

Доктор выделила три группы риска: люди старше 40 лет, беременные женщины и все те, у кого есть аутоиммунные заболевания.

Как объяснила Марина Берковская, женщинам нужно проверять работу щитовидной железы во время беременности, а также спустя три-шесть месяцев после родов. Еще врач рекомендует обследоваться тем, чьи ближайшие родственники - мамы, папы, бабушки, дедушки - имеют аутоиммунные заболевания. На щитовидную железу стоит обратить внимание и тем, кто страдает от бесплодия или перенес лучевую терапию шеи и головы в прошлом.

Среди симптомов тиреотоксикоза врач назвала:

  • тремор,
  • чувство внутренней дрожи,
  • сердцебиение,
  • перебои в работе сердца,
  • потливость,
  • потерю веса при хорошем аппетите.

"Однако симптоматика у этого заболевания неспецифичная, часто проявляющаяся при других заболеваниях. Это может быть утомляемость, сонливость, выпадение волос, сухость кожи, бледность либо желтушность, снижение памяти, запоры и так далее", – объяснила Марина Берковская.

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Ранее эндокринолог Сиюхова раскрыла внешние признаки заболевания щитовидной железы.

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