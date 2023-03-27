Какие продукты важны для здоровья щитовидной железы

Корректная работа щитовидной железы – крайне важный фактор здоровья всего организма. Этот орган вырабатывает гормоны, которые необходимы для нормального физического и умственного развития человека, помимо этого они контролируют обмен веществ.
Чтобы поддерживать качественную работу щитовидки, следует употреблять в пищу продукты, полезные для ее здоровья. И таких немало. О них "Рамблеру" рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо.
Второй продукт для пользы щитовидной железы – это бразильский орех. Он попал в список, потому что содержит большое количество селена. Селен помогает щитовидной железе вырабатывать активный гормон Т3 и улучшает чувствительность ткани к гормонам щитовидной железы.
Также для щитовидной железы важно большое содержание железа в рационе для того, чтобы гормоны могли синтезироваться. В большом количестве железо содержится в субпродуктах, в красных продуктах.
Кроме всего прочего, эксперт сообщила, что щитовидной железе необходим витамин В8 – инозитол, который тоже улучшает строительство гормонов щитовидной железой. Одним из продуктов, богатых инозитом, является кунжут, кунжутные семечки. Поэтому этот продукт тоже необходим для щитовидной железы.