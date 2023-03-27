Какие продукты важны для здоровья щитовидной железы

Корректная работа щитовидной железы – крайне важный фактор здоровья всего организма. Этот орган вырабатывает гормоны, которые необходимы для нормального физического и умственного развития человека, помимо этого они контролируют обмен веществ.

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Чтобы поддерживать качественную работу щитовидки, следует употреблять в пищу продукты, полезные для ее здоровья. И таких немало. О них "Рамблеру" рассказала диетолог-эндокринолог Алена Барредо.

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Самое важное – это продукты, богатые йодом. Среди них продукт номер один – это фейхоа, даже при его разрезе можно увидеть изменение цвета в сторону коричневого, это значит, что продукт содержит большое количество йода.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Второй продукт для пользы щитовидной железы – это бразильский орех. Он попал в список, потому что содержит большое количество селена. Селен помогает щитовидной железе вырабатывать активный гормон Т3 и улучшает чувствительность ткани к гормонам щитовидной железы.

Также хотела бы отметить, что для щитовидной железы необходима аминокислота тирозин. Она в большом количестве содержится в рыбе и морепродуктах и является предшественником гормона Т4 или L-Тироксина.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Также для щитовидной железы важно большое содержание железа в рационе для того, чтобы гормоны могли синтезироваться. В большом количестве железо содержится в субпродуктах, в красных продуктах.

Среди них я бы выделила сердечки и печень, которые улучшат функцию щитовидной железы и её здоровье.

Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог