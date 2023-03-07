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1 час назад

Эндокринолог Сиюхова раскрыла внешние признаки заболевания щитовидной железы

Катерина Саломе

Врач может заподозрить заболевание щитовидной железы у пациента, лишь взглянув на него. Существует ряд внешних признаков, которе сигнализируют о патологии, заявила врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Заира Сиюхова в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист рассказала, что у пациента может наблюдаться значимое увеличение объема щитовидной железы. Узлы сильно вырастают в размере и появляются косметический дефект в области шеи, дрожь в руках, выраженные отеки лица, а также увеличиваются глаза, пояснила медик.

Опасные симптомы ухудшения работы щитовидной железы

Эксперт также развеяла миф о том, что заболевания щитовидной железы свойственны только женщинам. На самом деле с ними сталкиваются и мужчины, подчеркнула она.

По ее словам, при малейшем подозрении на развитие патологии этого органа необходимо срочно обратиться к эндокринологу. Он назначит план обследования с учетом наследственности, сопутствующих заболеваний и иных факторов риска, резюмировала врач.

Ранее мы писали о том, какие анализы необходимо сдавать каждый год.

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