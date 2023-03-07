Врач может заподозрить заболевание щитовидной железы у пациента, лишь взглянув на него. Существует ряд внешних признаков, которе сигнализируют о патологии, заявила врач-эндокринолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Заира Сиюхова в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист рассказала, что у пациента может наблюдаться значимое увеличение объема щитовидной железы. Узлы сильно вырастают в размере и появляются косметический дефект в области шеи, дрожь в руках, выраженные отеки лица, а также увеличиваются глаза, пояснила медик.

Эксперт также развеяла миф о том, что заболевания щитовидной железы свойственны только женщинам. На самом деле с ними сталкиваются и мужчины, подчеркнула она.

По ее словам, при малейшем подозрении на развитие патологии этого органа необходимо срочно обратиться к эндокринологу. Он назначит план обследования с учетом наследственности, сопутствующих заболеваний и иных факторов риска, резюмировала врач.