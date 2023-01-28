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1 час назад

Анализы, которые женщинам необходимо сдавать ежегодно

Мира Маркина
Анастасия Сергеевна Слеповаэксперт

Профилактические осмотры могут спасти жизнь, для этого стоит всего лишь проходить ежегодные чекапы – сдавать перечень определенных анализов, которые помогут держать под контролем важные аспекты здоровья.

Анализы, которые женщинам необходимо сдавать ежегодно
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ежегодный чекап для девушки до 40 лет

Видео дня

1. Кровь: клинический анализ крови, ферритин, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, витамин Д

Если вы находитесь в группе по риску развития сахарного диабета и/или артериальной гипертензии (ожирение, родственники первой линии с данными заболеваниями, вы курите или уже повышается давление), то еще до 40 лет начните сдавать ежегодно кровь на глюкозу и холестерин (идеально - расширенная липидограмма)
Анастасия Сергеевна Слепова
Анастасия Сергеевна СлеповаВрач акушер-гинеколог Федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза

2. Скрининг на рак шейки матки стоит начинать с 21 года и продолжать до 65 лет каждые 3 года методом жидкостной цитологии (если сдаёте цитологию на стекло, то тогда анализ нужно будет повторять каждый год).

Вирус папилломы человека сдаётся 1 раз в 5 лет с 25 лет, если у вас нет никаких типов.
Анастасия Сергеевна Слепова
Анастасия Сергеевна СлеповаВрач акушер-гинеколог Федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза

3. Ежегодно делаем УЗИ органов малого таза и молочных желёз до 10 дня менструального цикла.

4. Флюорография органов грудной клетки.

5. Посещаем ежегодно гинеколога, офтальмолога и терапевта (по требованию или, как минимум, чтобы расшифровал анализы).

6. Стоматолога желательно посещать 2 раза в год, минимум - один.

Ежегодный чекап для девушки после 40 лет

1. Кровь: клинический анализ крови, ферритин, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, витамин Д, глюкоза венозной крови, липидограмма расширенная.

2. Биохимию крови: АЛАТ, АСАТ, общий билирубин, мочевина, креатинин, общий белок.

В идеале - 1 раз в два-три года проверять гормон щитовидной железы - ТТГ.
Анастасия Сергеевна Слепова
Анастасия Сергеевна СлеповаВрач акушер-гинеколог Федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза

3. Продолжаем скрининг на рак шейки матки до 65 лет каждые 3 года методом жидкостной цитологии (если сдаёте цитологию на стекло, то тогда анализ нужно будет повторять каждый год), а также мазок методом ПЦР на выявление вируса папилломы человека (ВПЧ) 1 раз в 5 лет, если у вас не обнаружены никакие типы.

В идеале делать 1 раз в 5 лет ко-тестирование , т.е. одномоментная сдача в одну банку жидкостной цитологии и ВПЧ.
Анастасия Сергеевна Слепова
Анастасия Сергеевна СлеповаВрач акушер-гинеколог Федеральной сети многопрофильных медицинских центров Клиника Фомина, г. Пенза

4. Ежегодно делаем УЗИ органов малого таза до 10 дня менструального цикла , если цикла нет, то в любой день.

5. Маммография в двух проекциях 1 раз в 2 года.

6. Скрининг на рак кишечника (колоноскопия и кал на скрытую кровь) 1 раз в 10 лет.

7. Флюорография органов грудной клетки.

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8. Посещаем ежегодно гинеколога, офтальмолога и терапевта (по требованию или, как минимум, чтобы расшифровал анализы)

9. Стоматолога желательно посещать 2 раза в год, минимум - один.

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