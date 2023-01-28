Анализы, которые женщинам необходимо сдавать ежегодно

Профилактические осмотры могут спасти жизнь, для этого стоит всего лишь проходить ежегодные чекапы – сдавать перечень определенных анализов, которые помогут держать под контролем важные аспекты здоровья.
1. Кровь: клинический анализ крови, ферритин, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, витамин Д
2. Скрининг на рак шейки матки стоит начинать с 21 года и продолжать до 65 лет каждые 3 года методом жидкостной цитологии (если сдаёте цитологию на стекло, то тогда анализ нужно будет повторять каждый год).
3. Ежегодно делаем УЗИ органов малого таза и молочных желёз до 10 дня менструального цикла.
4. Флюорография органов грудной клетки.
5. Посещаем ежегодно гинеколога, офтальмолога и терапевта (по требованию или, как минимум, чтобы расшифровал анализы).
6. Стоматолога желательно посещать 2 раза в год, минимум - один.
1. Кровь: клинический анализ крови, ферритин, ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, витамин Д, глюкоза венозной крови, липидограмма расширенная.
2. Биохимию крови: АЛАТ, АСАТ, общий билирубин, мочевина, креатинин, общий белок.
3. Продолжаем скрининг на рак шейки матки до 65 лет каждые 3 года методом жидкостной цитологии (если сдаёте цитологию на стекло, то тогда анализ нужно будет повторять каждый год), а также мазок методом ПЦР на выявление вируса папилломы человека (ВПЧ) 1 раз в 5 лет, если у вас не обнаружены никакие типы.
4. Ежегодно делаем УЗИ органов малого таза до 10 дня менструального цикла , если цикла нет, то в любой день.
5. Маммография в двух проекциях 1 раз в 2 года.
6. Скрининг на рак кишечника (колоноскопия и кал на скрытую кровь) 1 раз в 10 лет.
7. Флюорография органов грудной клетки.
8. Посещаем ежегодно гинеколога, офтальмолога и терапевта (по требованию или, как минимум, чтобы расшифровал анализы)
9. Стоматолога желательно посещать 2 раза в год, минимум - один.