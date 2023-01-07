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1 час назад

Какой кашель специфичен для рака легких

Мира Маркина

Кашель может быть симптомом простуды, гриппа или астмы. Но иногда он появляется вследствие развития более серьезного заболевания. Когда кашель – повод заподозрить рак легких, читайте в материале “Рамблера”.

Какой кашель специфичен для рака легких
Фото: Agenzianova.comAgenzianova.com

Если кашель не проходит в течение трех недель, следует обратиться к врачу, предупреждают специалисты британской Национальной службы здравоохранения (NHS). Ведь на ранних стадиях рак легкого не сопровождается очевидными симптомами. В настоящее время не существует стандартного метода выявления только-только появившегося рака. На самом деле, большинство диагнозов онкологии легких на ранней стадии являются случайными, отмечает доктор медицинских наук Альберт Риццо.

Типичным методом скрининга является ежегодная компьютерная томография. В группу повышенного риска входят люди в возрасте от 55 до 80 лет, у которых в анамнезе курение или рак легких у их ближайших родственников. Воздействие радона, асбеста, хрома, никеля и пассивного курения также влияют, равно как и этническая принадлежность и пол. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, белокожие женщины и темнокожие мужчины имеют более высокий шанс заболеть раком легких, чем другие расовые группы.

Три вопроса доктору о раке

Еще один тревожный симптом – выделение крови и болезненные ощущения при кашле. Нередко рак легкого можно заподозрить, если появляется одышка, усталость, теряется аппетит и вес. Также необходимо искать причину реальную причину рецидивирующих инфекций грудной клетки. Ведь ей может оказаться онкология.

Менее распространенным признаком рака изменение внешнего вида кистей рук, а именно пальцев. Они могут искривляться, а кончики – увеличиваться. Такие пальцы называют “барабанными палочками”.

Затруднения при глотании, хриплость голоса, отек шеи или лица, постоянные боли в плече и груди тоже могут быть признаками рака.

Болезни и лекарства,
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