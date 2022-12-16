Три вопроса доктору о раке

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о раке. На них отвечает врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

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Можно ли определить рак по внешним признакам

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Онкологические заболевания, несмотря на достаточную информированность пациентов и врачей, остаются в лидерах по причинам смертности в мире. Успешное лечение онкологических заболеваний неразрывно связано со стадией развития заболевания на этапе установки диагноза. Коварство многих онкологических заболеваний состоит в том, что многие из них не имеют типичных клинических признаков на начальной стадии процесса. При этом симптомы могут присутствовать, но носить неспецифический характер. Характер и степень выраженности симптомов зависят от локализации процесса и стадии заболевания. Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Какие первые визуальные признаки онкологического заболевания

Первые визуальные признаки зависят как от локализации процесса, так и стадии. На ранней стадии признаки могут быть едва различимыми, неспецифическими, например:

повышенная утомляемость, потливость,

бледность кожных покровов, или желтоватый цвет кожи,

эпизоды головокружения, частые эпизоды головной боли, снижение памяти,

длительное повышение температуры тела в рамках субфебрильных цифр (37 градусов) без признаков инфекции,

немотивированное снижение веса (без использования диет),

кашель, возникающий вне признаков респираторной инфекции,

прогрессирующая охриплость голоса,

снижение аппетита или трудности при проглатывании пищи,

появление запоров, крови при походе в туалет,

нарушение мочеиспускания, частные ночные походы в туалет,

появление кожных элементов в виде родинок с неровными краями, кровоточащих или неоднородных по цвету,

появление подкожных образований, увеличенных лимфоузлов, подкожно расположенных шариков в области паха, в подмышечной области, в области шеи или затылка,

у женщин могут прощупываться плотные образования в молочной железе, появляться выделения из сосков,

появление боли в мышцах или костях без точной локализации.

Все перечисленные признаки редко становятся основной жалобой, упоминаются вскользь и не доставляют пациенту сильного беспокойства, поэтому диагностируются поздно. Крайне важно внимательно относиться с любым, даже незначительным изменениями состояния здоровья, как личного, так и окружающих близких людей. Вышеуказанные признаки, диагностированные у пожилых пациентов, требуют незамедлительной консультации лечащего врача и скрининга рака, так как возраст является дополнительным фактором, повышающим риск онкологических процессов.

Какие первые визуальные признаки онкологического заболевания Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Можно ли по внешнему признаку или поведению определить стадию заболевания

При онкологических заболеваниях степень выраженности внешних признаков неразрывно связана со стадией процесса. Более яркие внешние признаки соответствуют далеко зашедшей стадии заболевания, при этом ранняя стадия может проявляться минимальными неспецифическими симптомами.

Если вы стали отмечать снижение работоспособности, повышенную утомляемость, повышение температуры или иные минимально выраженные признаки, их следует обсудить с лечащим врачом. Важно обсуждать изменения своего состояния на приеме, даже если они Вам кажутся незначительными, неважными. Более яркие симптомы требуют, как правило, незамедлительного обследования и начала терапии.

Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»